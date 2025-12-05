Սկիզբը՝ այստեղ
Այլ տարբերակ չկա
Որևէ մեկի մտքով թող մազաչափ անգամ չանցնի, թե մեր ուզածը պատերազմն է, Ուկրաինական հակամարտության շարունակումն է, և որպես նշվածի հետևանք՝ երկուստեք նորանոր ավերածությունները, բազմահազար զոհերն ու վիրավորները, մարդկային խեղված ճակատագրերը, անդառնալի կորուստները, աննկարագրելի ողբերգություններն ու տառապանքներն են: Բնա՛վ ոչ:
Ով- ով, բայց բազմաթիվ պատերազմներից տուժած լինելով, շատ լավ գիտենք և պատերազմի գինը, և խաղաղության արժեքը: Եվ, այսուհանդերձ, երբ գրում ենք, որ ինչպես ԽՍՀՄ բանակը մտավ Բեռլին, այնպես էլ ՌԴ բանակը պետք է մտնի Կիև և Ուկրաինայի լիակատար կապիտուլյացիան դարձնի իրականություն, վստահ եղեք, որ գրում ենք ունենալով համապատասխան հիմքեր այն եզրահանգման համար, որ խաղաղության հասնելու այլ տարբերակ, ցավոք, իսկապես չկա:
ԱՄՆ- ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի «խաղաղության ծրագիրը», մանավանդ, Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոճիվաղների պահանջների մի մասի ընդունման արդյունքում վերաշարադրվելուց, խմբագրվելուց հետո, ոչ թե երկարատև խաղաղություն է ապահովելու, այլ ընդամենը ժամանակավոր զինադադար, հակամարտության ժամանակավոր սառեցում, որպեսզի այդ ընթացքում Թրամփը հասցնի ստանալ Խաղաղության նոբելյան մրցանակը:
Թրամփի «խաղաղության ծրագիրը», ըստ էության, պատերազմի հետաձգման ծրագիրն է, որի արդյունքում ինչպես Ռուսաստանը և Ուկրաինան, այնպես էլ աշխարհը ստանալու են հետաձգված պատերազմ՝ միջուկային սպառազինության չկիրառման դեպքում ՌԴ պարտության, իսկ կիրառման դեպքում Երրորդ և վերջին համաշխարհային պատերազմի անխուսափելի հեռանկարով: Ինչու ենք այս կարծիքի՞ն…
Ամերիկյան պատվիրակությունը՝ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ, ինչպես արդեն հայտնի է, Ժնևում նոյեմբերի 23-ին ներկայացրել է, այսպես կոչված, «Թրամփի 28 կետից բաղկացած ծրագիրը», որը նախատեսում է ուկրաինական զորքերի դուրսբերում Դոնբասի այն տարածքներից, որոնք այժմ դեռ Ուկրաինայի ԶՈւ վերահսկողության ներքո են, Զապորոժիեում և Խերսոնում առաջնագծի սառեցում, ՆԱՏՕ- ին անդամակցելուց Կիևի հրաժարում, Ուկրաինական բանակի կրճատում մինչև 600 000 մարդ, ՌԴ- ի կողմից Զապորոժիեի ԱԷԿ- ի, ըստ էության, հանձնում Ուկրաինային և այլն, և այլն:
Հայտնի է նաև, որ բանակցությունների եվրոպացի մասնակիցները՝ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները, հանդես են եկել ամերիկյան առաջարկների խիստ քննադատությամբ: Որպես ամերիկյան նախաձեռնություններին այլընտրանք, Եվրամիությունը մշակել է 24 կետից բաղկացած սեփական այլընտրանքային ծրագիրը (հակընդդեմ առաջարկները), որը բացառում է տարածքային զիջումները, նախատեսում է խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո Ուկրաինայում ԵՄ խաղաղապահների տեղակայում և Ուկրաինայի ԶՈւ թվաքանակի սահմանափակման վերացում:
Ուկրաինան և ԵՄ- ն փաստորեն մերժել են Ուկրաինայի ԶՈւ թվաքանակի կրճատման, այժմ և առաջիկայում ՆԱՏՕ- ին Ուկրաինայի անդամակցելուց հրաժարվելու, ինչպես նաև տարածքների վերաբերյալ հիմնական պահանջները:
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի անվտանգության հիմնախնդիրների հետազոտության կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Կոնստանտին Բլոխինը «Vfokuse Mail»- ին պատմել է, թե ինչու է «խաղաղության ծրագրում» տեսնում Ռուսաստանի վրա հետագա ճնշումները լեգիտիմացնելու փորձ:
Փորձագետի կարծիքով, նույնիսկ Թրամփի «խաղաղության ծրագրի» ընդունման դեպքում լուրջ կասկածներ են առաջանում դրա գործնական իրականացման վերաբերյալ, քանի որ Ուկրաինան Եվրոպայի աջակցությամբ կարող է սաբոտաժի ենթարկել այդ ծրագրի հիման վրա կնքվելիք շրջանակային համաձայնագրի կատարումը: Նրա հավաստմամբ, ակնհայտ է, որ Եվրոպան կօգնի Ուկրաինային։ Հակամարտության սառեցումը մեզ համար ձեռնտու չէ, քանի որ, պայմանականորեն ասած, նրանք թայմ- աութ կվերցնեն, կարդիականացնեն իրենց ռազմարդյունաբերական համալիրները, իսկ հետո ամեն ինչ նորից կսկսվի։ Սա, Բլոխինի հավաստմամբ, հետաձգված պատերազմի սցենար է։
Ընդգծենք, որ ինչպես Եվրոպայի, այնպես էլ ԱՄՆ- ի ռազմարդյունաբերական համալիրների արդիականացումը, վերազինումը և արտադրանքի քանակը մեծապես ավելացնելու ուղղությամբ աշխատանքներն այժմ մեծ թափով ընթանում, այնպես որ, այս առումով փորձագետի մտահոգությունը բնավ անհիմն չէ:
«Թե ինչի համաձայն կլինեն նրանք այնտեղ և ինչի շուրջ կպայմանավորվեն, նույնպես մեծ հարց է»,- նշել է Բլոխինը՝ ակնարկելով Արևմուտքի կողմից հնարավոր համաձայնության հստակ ուրվագծերի բացակայությունը:
«Ինձ թվում է, որ սցենարն այստեղ իրականում հետևյալն է. նրանք առաջ են քաշում այդ ծրագիրը, հետո, պայմանականորեն ասած, եթե մենք չենք աջակցում այդ ծրագրին, ապա Արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների մոտ պատրաստ են հիմնավորումները Ռուսաստանի վրա ճնշումն ուժեղացնելու համար»,- բացատրել է Բլոխինը:
Ռուսաստանն Ուկրաինական հակամարտության առնչությամբ ԱՄՆ- ի «խաղաղության ծրագրին» համաձայնելու դեպքում մտադիր է երկարաժամկետ խաղաղության հասնել։ Այդ մասին URA.RU- ին հայտնել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Ե. Մ. Պրիմակովի անվան համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի Միջազգային անվտանգության կենտրոնի ռազմաքաղաքական վերլուծության և հետազոտական նախագծերի բաժնի ղեկավար Սերգեյ Օզնոբիշչևը: Նրա խոսքով՝ դրա համար անհրաժեշտ է վերացնել հակամարտության հիմնական պատճառները, որոնց մասին Մոսկվան հայտարարում է իր Հատուկ ռազմական գործողության սկզբից։
Օզնոբիշչևի խոսքով՝ ամենամեծ խնդիրը ոչ թե բուն համաձայնագրի ստորագրումն է, այլ այն, թե որքան կայուն կլինի այդ խաղաղությունը, Ուկրաինան և նրան աջակցող եվրոպական երկրներն արդյոք ազնվորեն կկատարե՞ն համաձայնագրի պայմանները։ Այս գործընթացը, ըստ փորձագետի, մշտական վերահսկողություն կպահանջի։ Օրինակ, առանցքային հարցերից մեկը մնում է Ուկրաինայի ապառազմականացումը. պետք է հետևել, թե Ուկրաինան արդյոք գաղտնի կրկին չի՞ ավելացնի իր բանակն ու տեխնիկան։
Ավելին. ամերիկյան «Axios» պորտալի հրապարակած տեղեկության համաձայն, Թրամփի «խաղաղության ծրագիրը» ներառում է անվտանգության երաշխիքներ, որոնք մշակվել են ՆԱՏՕ- ի պայմանագրի 5 -րդ հոդվածի հիման վրա և նման են նրան, այսինքն՝ Ուկրաինայի վրա որևէ երկրի հարձակումը կհամարվի որպես հարձակում, որը սպառնում է ՆԱՏՕ- ի անվտանգությանը, «սպառնալիք անդրատլանտյան տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության համար», ինչից հետո ԱՄՆ- ի նախագահը խորհրդակցություններ կանցկացնի Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ- ի և եվրոպացի գործընկերների հետ և կորոշի, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել: Հնարավոր միջոցառումներից է նաև ռազմական օգնությունն Ուկրաինային:
Եթե «Axios»- ի հրապարակած այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, ապա դժվար չէ հասկանալ, որ Ուկրաինան կամ Ուկրաինայում ոմանք վերոնշյալ անվտանգության երաշխիքը ներառող խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո հնարավորություն կստանան, օրինակ, իրենց կողմից պատրաստված ռուսական մի քանի տասնյակ մարտական ԱԹՍ- ների նմանակների, պատճենների միջոցով մի «գեղեցիկ օր» մեծամասշտաբ սադրանք իրականացնել Ուկրաինայի բազմաթիվ ռազմական կամ (և) քաղաքացիական թիրախների ուղղությամբ, որպեսզի համաձայնագրի տվյալ դրույթի ուժով ԱՄՆ- ին և եվրոպական պետություններին ներքաշեն ՌԴ- ի դեմ նոր պատերազմի մեջ: Իսկ որ նրանք մի օր կօգտվեն նշված հնարավորությունից, երևի քչերը կկասկածեն, մանավա՛նդ որ, հատկապես վերջին մի քանի ամսում Ուկրաինան քանիցս փորձել է եվրոպական որոշ պետությունների ներքաշել ՌԴ- ի դեմ պատերազմի մեջ, բարեբախտաբար, առայժմ ապարդյուն:
Հուսանք, որ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թույլ չի տա, որ Արևմուտքը կրկին խաբի Ռուսաստանին, ինչպես դա եղավ «Մինսկ- 1» և «Մինսկ- 2» համաձայնագրերի միջոցով: Այսպիսի լավատեսության որոշ հիմքեր արդեն իսկ կան: Ահա թե ինչ է հայտարարել նա այսօր՝ պատասխանելով լրագրողների հարցերին.
«Ուկրաինայի ղեկավարության հետ փաստաթղթեր ստորագրելն անիմաստ է։ Ես արդեն բազմիցս խոսել եմ այս թեմայի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը սկզբունքային, ռազմավարական սխալ է թույլ տվել, երբ վախեցել է գնալ նախագահական ընտրությունների, որից հետո նախագահը կորցրել է իր լեգիտիմ կարգավիճակը»։
Արթուր Հովհաննիսյան