Ադրբեջանը մոտ է Սրբազան աթոռի «սեփականաշնորհմանը»

Ֆինանսական շրջանակներում ակտիվ քննարկվում է Վատիկանի գործարքը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի հետ, որի միջոցով, պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման գործում ներդրում կատարելու պատրվակով, Հռոմի Պապ Լև XIV-ը կստանա մոտ 85 միլիոն դոլար: Դրանք բավարար կլինեն Վատիկանի բյուջեի տարիներ շարունակ կուտակված դեֆիցիտի փակմանը: Գործարքը Ադրբեջանին ապահովել է աննախադեպ մուտք Պոնտիֆիկի մոտ: Ադրբեջանի ղեկավարությունը գրեթե հաստատվել է Վատիկանում: Այնտեղ բացվել է Ադրբեջանի դեսպանատան վարչական գրասենյակը Իտալիայում: Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Հռոմի Պապի մոտ եղել են Ալիևների ընտանիքի անդամները՝ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի գլխավորությամբ, Կովկասի Մուսուլմանների վարչության ղեկավարը, իսկ երեկ արտաքին գործերի հարցերով Վատիկանի պետական քարտուղար, արքեպիսկոպոս Փոլ Գալլախերի հետ հանդիպել է Ջեյհուն Բայրամովը՝ Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավարը։
Վատիկանում կանոնավոր կերպով անցկացվում են կեղծ գիտական միջոցառումներ, որտեղ հին հայկական հուշարձանները ներկայացվում են որպես կովկասյան-ալբանական: Սա, իր հերթին, թույլ է տալիս Ադրբեջանին ոչնչացնել քրիստոնեական պատմության հետքերը օկուպացված Արցախի տարածքներում:
Ստելլա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ