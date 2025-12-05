Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Նիկոլ Փաշինյանի «Իրական Հայաստանի» տասը հիմնասյուները

Նիկոլ Փաշինյանի «Իրական Հայաստանի» տասը հիմնասյուները

Նիկոլ Փաշինյանի «Իրական Հայաստանի» տասը հիմնասյուները
29.11.2025 | 13:16

Ա. Պառակտված ու հատվածայնված հասարակություն, որին հընթացս մատուցվող «վառ ապագայի» տեսլականներն ընդամենը վատ փաթեթավորված խաբկանքներ են` պոպուլիստական այլասերվածությունների տեսքով:

Բ. Պատմականորեն մշտապես հայաբնակ երկրամասի` Արցախի հայազրկում` ոճրագործ ու ցեղասպանություն իրականացրած երկրի ղեկավարի հետ հանցավոր համաձայնության գալու արդյունքում: Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի իշխանությունները մեղադրվեցին ցեղասպանության իրագործման մեջ հանցակից լինելու համար:

Գ. Բանակի հեղինակազրկում և սպայական կազմի պատվազրկում` կանխորոշված ելքով պատերազմի սպասարկման, պարտվողականություն քարոզելու, պարտությունը դրական լույսերի ներքո ներկայացնելու և պարտությունը որպես ընդունելի իրավիճակ քարոզելու միջոցով:

Դ. Հայոց ցեղասպանության պատմական փաստի ժխտում, թուրքական ու ադրբեջանական պաշտոնական քարոզչության ու դրա խոսույթների տարածում հայ հասարակության և սփյուռքահայության շրջանում: Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի պղծում` վանդալիստական գործողությունների արդյունքում:

Ե. Խոշորամասշտաբ կոռուպցիոն սխեմաների ստեղծում, բացահայտ ու թաքուն աջակցություն երիտասարդության շրջանում տոտալիզատորների ու խաղադրույքերով աշխատող ընկերությունների գործունեության տարածման համար:

Զ. Հայաստանի վերածումը ահռելի ծավալների թմրանյութ ներկրող ու դրա միջազգային շրջանառությանը նպաստող տարանցիկ երկրի:

Է. Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի ստորացում ու հպատակեցում, անպատժելիության մթնոլորտի խորացում, հատկապես պետական պաշտոնյաների շրջանում:

Ը. Ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության մարգինալացում և միահեծան կառավարման գործիքի վերածում:

Թ. Ընդդիմադիր ուժերի չեզոքացում` սպանությունների, բռնությունների ու անօրինական գործողությունների արդյունքում, զուգահեռ ապահովելով կուսակիցների շրջանում անպատժելիությունն ու ամենաթողությունը: Հայ առաքելական եկեղեցու թիրախավորում և պառակտում` օտար օրակարգերի սպասարկման համար:

Ժ. Հայաստանի Հանրապետության խոցելիության մեծացում արտաքին մարտահրավերների ու վտանգների ուժգնացման պայմաններում և այդ համապատկերին կոռուպցիոն եղանակներով կուսակցականների ու հավատարիմ շրջանակների համար պետական միջոցների ու եկամուտների կամայական բաշխում և յուրացում:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Լուսանկարում ինքն է` «Իրական Հայաստանի» իրական պատկերը ներկայացնելիս

Դիտվել է՝ 874

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը
Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.