Նիկոլ Փաշինյանի «Իրական Հայաստանի» տասը հիմնասյուները

Ա. Պառակտված ու հատվածայնված հասարակություն, որին հընթացս մատուցվող «վառ ապագայի» տեսլականներն ընդամենը վատ փաթեթավորված խաբկանքներ են` պոպուլիստական այլասերվածությունների տեսքով:
Բ. Պատմականորեն մշտապես հայաբնակ երկրամասի` Արցախի հայազրկում` ոճրագործ ու ցեղասպանություն իրականացրած երկրի ղեկավարի հետ հանցավոր համաձայնության գալու արդյունքում: Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի իշխանությունները մեղադրվեցին ցեղասպանության իրագործման մեջ հանցակից լինելու համար:
Գ. Բանակի հեղինակազրկում և սպայական կազմի պատվազրկում` կանխորոշված ելքով պատերազմի սպասարկման, պարտվողականություն քարոզելու, պարտությունը դրական լույսերի ներքո ներկայացնելու և պարտությունը որպես ընդունելի իրավիճակ քարոզելու միջոցով:
Դ. Հայոց ցեղասպանության պատմական փաստի ժխտում, թուրքական ու ադրբեջանական պաշտոնական քարոզչության ու դրա խոսույթների տարածում հայ հասարակության և սփյուռքահայության շրջանում: Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի պղծում` վանդալիստական գործողությունների արդյունքում:
Ե. Խոշորամասշտաբ կոռուպցիոն սխեմաների ստեղծում, բացահայտ ու թաքուն աջակցություն երիտասարդության շրջանում տոտալիզատորների ու խաղադրույքերով աշխատող ընկերությունների գործունեության տարածման համար:
Զ. Հայաստանի վերածումը ահռելի ծավալների թմրանյութ ներկրող ու դրա միջազգային շրջանառությանը նպաստող տարանցիկ երկրի:
Է. Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի ստորացում ու հպատակեցում, անպատժելիության մթնոլորտի խորացում, հատկապես պետական պաշտոնյաների շրջանում:
Ը. Ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության մարգինալացում և միահեծան կառավարման գործիքի վերածում:
Թ. Ընդդիմադիր ուժերի չեզոքացում` սպանությունների, բռնությունների ու անօրինական գործողությունների արդյունքում, զուգահեռ ապահովելով կուսակիցների շրջանում անպատժելիությունն ու ամենաթողությունը: Հայ առաքելական եկեղեցու թիրախավորում և պառակտում` օտար օրակարգերի սպասարկման համար:
Ժ. Հայաստանի Հանրապետության խոցելիության մեծացում արտաքին մարտահրավերների ու վտանգների ուժգնացման պայմաններում և այդ համապատկերին կոռուպցիոն եղանակներով կուսակցականների ու հավատարիմ շրջանակների համար պետական միջոցների ու եկամուտների կամայական բաշխում և յուրացում:
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Լուսանկարում ինքն է` «Իրական Հայաստանի» իրական պատկերը ներկայացնելիս