Այս պետությունն այս ձևով գոյություն ունենալու ոչ միայն շանս, այլև՝ իրավունք չունի

Հայաստանը եղել է չարիք։
Քանի՞ լաբորատորիա է գործել այստեղ, որտեղ պատրաստվել են վիրուսներ՝ տարածարշանն ու աշխարհը թունավորելու համար:
Հայաստանն ու Արցախը չե՞ն եղել նարկոթրաֆիկի հաբ:
Երեսունյոթ տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով դեռ կան հարյուրավոր անօթևան մնացած ընտանիքներ:
Հարյուր հազար բնակիչն Արցախում՝ մարդը գնում ու Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում ու ոչինչ չի անում, որ գոնե այդ մարդկանց անվտանգ էվակուացնի: Ի դեպ, դրանից երկու տարի առաջ նաև հանձնառություն էր վերցրել, որ Արցախում զինված հայ տղամարդ պիտի չլինի:
Հայրուրից ավելի կուսակցություններ:
Քրիստոսի հետ կապ չունեցող փթերով հոգևորականներ:
Քիչ առաջ էլ ԱԱԾ նախկին տնօրենի կուսակրոն հերն էր խոսում, ով ինչ-որ բանի դեմ էր, ինչ-որ բանի էլ կողմ : Շատ վստահ է, էլ չլինի:
Ծախու լրագրողներ, պուտանկեք, դեպուտատներ, վերլուծաբաններ:
Այս պետությունն այս ձևով գոյություն ունենալու ոչ միայն շանսեր, այլև իրավունք չունի:
Արթուր ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ