03.12.2025
 
Այս պետությունն այս ձևով գոյություն ունենալու ոչ միայն շանս, այլև՝ իրավունք չունի

29.11.2025 | 14:04

Հայաստանը եղել է չարիք։

Քանի՞ լաբորատորիա է գործել այստեղ, որտեղ պատրաստվել են վիրուսներ՝ տարածարշանն ու աշխարհը թունավորելու համար:

Հայաստանն ու Արցախը չե՞ն եղել նարկոթրաֆիկի հաբ:

Երեսունյոթ տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով դեռ կան հարյուրավոր անօթևան մնացած ընտանիքներ:

Հարյուր հազար բնակիչն Արցախում՝ մարդը գնում ու Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում ու ոչինչ չի անում, որ գոնե այդ մարդկանց անվտանգ էվակուացնի: Ի դեպ, դրանից երկու տարի առաջ նաև հանձնառություն էր վերցրել, որ Արցախում զինված հայ տղամարդ պիտի չլինի:

Հայրուրից ավելի կուսակցություններ:

Քրիստոսի հետ կապ չունեցող փթերով հոգևորականներ:

Քիչ առաջ էլ ԱԱԾ նախկին տնօրենի կուսակրոն հերն էր խոսում, ով ինչ-որ բանի դեմ էր, ինչ-որ բանի էլ կողմ : Շատ վստահ է, էլ չլինի:

Ծախու լրագրողներ, պուտանկեք, դեպուտատներ, վերլուծաբաններ:

Այս պետությունն այս ձևով գոյություն ունենալու ոչ միայն շանսեր, այլև իրավունք չունի:

Արթուր ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

