03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Թույլ չտալ արտաքին ուժերի ճնշմամբ կաթողիկոսական գահի զավթումն ու նվաստացումը
29.11.2025 | 16:17

Բաքվի իշխանություններին մոտ կանգնած «վերլուծաբանները» բաց տեքստով գրում են , որ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հեռացումը Փաշինյանին պատվիրել են Ալիևը, Էրդողանն ու Հռոմի պապը, և այս երեքն էլ այժմ զբաղված են իրենց հլու-հնազանդ նոր կաթողիկոսի որոնումներով։ Եվ այս ամենի համատեքստում Հռոմի պապն էլ «պատահաբար» գտնվում է Թուրքիայում։

Սակայն լիովին հնարավոր է այնպես անել, որ այս հոգևոր ճակատամարտում հայոց վերը նշված երեք թշնամիները մատնվեն ջախջախիչ պարտության։ Ճիշտ է՝ դա հեշտ չի լինելու, բայց հենց հաղթահարենք այս ճգնաժամը, և՛ մեր եկեղեցին, և՛ ազգը դուրս կգան առավել ամրացած և ինքնագիտակցորեն զարթոնքի նոր փուլ մտած։

Այս պահին վճռվում է ոչ միայն Հայոց Եկեղեցու հայրապետի ճակատագիրը, այլև մեր ազգային ինքնության ու հոգևոր անկախության հարցը։ Ուստի ամենայն հաստատակամությամբ պետք է պաշտպանել Մայր Աթոռի ինքնիշխանությունը և թույլ չտալ արտաքին ուժերի ճնշմամբ կաթողիկոսական գահի զավթումն ու նվաստացումը։

«Եթե Աստված մեզ հետ է, ապա ո՞վ է մեր դեմ»

(Հռովմ. 8․31)

Արմեն Այվազյան

