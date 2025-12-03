ՈՒկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ, Նիկոլի նման, անընդհատ խոսում է պետության ինքնիշխանությունից: Բայց նախագահի գրասենյակի ղեկավար Երմակի աշխատասենյակում և տանը կատարված խուզարկությունը, իսկ հետո նաև նրա հրաժարականը վկայեցին, թե իրականում ինչ արժեք ունի այն: Երբ ամերիկացիների հետ բանակցող Երմակը հայտարարեց, որ սահմանադրորեն անհնար է տարածքներ զիջելը, նրան անմիջապես հյուր եկան հակակոռուպցիոն քննչական կոմիտեի քննիչները, որոնք մինչ այդ քննում էին 100 միլիոն դոլարի յուրացման վերաբերյալ Թիմուր Մինդիչի գործը: Հիշեցնեմ, որ այս ամռանը այդ գործը փակելու նպատակով ձերբակալվեց քննչական խմբի ղեկավարը, իսկ Զելենսկին փորձեց այդ կոմիտեն օրենսդրորեն ենթարկեցնել դատախազությանը: Բայց ամերիկյան ճնշման ներքո ստիպված եղավ չեղարկել օրենքի փոփոխությունը: Ի դեպ, մինչև երեկ Զելենսկին սարի նման կանգնած էր Երմակի թիկունքին:
Վախթանգ Սիրադեղյան