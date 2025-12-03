Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Նորություններ » Մինչև երեկ Զելենսկին սարի նման կանգնած էր Երմակի թիկունքին

Մինչև երեկ Զելենսկին սարի նման կանգնած էր Երմակի թիկունքին

Մինչև երեկ Զելենսկին սարի նման կանգնած էր Երմակի թիկունքին
29.11.2025 | 16:32

ՈՒկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ, Նիկոլի նման, անընդհատ խոսում է պետության ինքնիշխանությունից: Բայց նախագահի գրասենյակի ղեկավար Երմակի աշխատասենյակում և տանը կատարված խուզարկությունը, իսկ հետո նաև նրա հրաժարականը վկայեցին, թե իրականում ինչ արժեք ունի այն: Երբ ամերիկացիների հետ բանակցող Երմակը հայտարարեց, որ սահմանադրորեն անհնար է տարածքներ զիջելը, նրան անմիջապես հյուր եկան հակակոռուպցիոն քննչական կոմիտեի քննիչները, որոնք մինչ այդ քննում էին 100 միլիոն դոլարի յուրացման վերաբերյալ Թիմուր Մինդիչի գործը: Հիշեցնեմ, որ այս ամռանը այդ գործը փակելու նպատակով ձերբակալվեց քննչական խմբի ղեկավարը, իսկ Զելենսկին փորձեց այդ կոմիտեն օրենսդրորեն ենթարկեցնել դատախազությանը: Բայց ամերիկյան ճնշման ներքո ստիպված եղավ չեղարկել օրենքի փոփոխությունը: Ի դեպ, մինչև երեկ Զելենսկին սարի նման կանգնած էր Երմակի թիկունքին:

Վախթանգ Սիրադեղյան

Դիտվել է՝ 763

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.