Սեփական պետության շահն ուրացողները երբեք ոչ մի լավ տեղ չեն հասնում

Պատկերացնում ե՞ք՝ այն համառությամբ, որով Փաշինյանը պայքարում է հայոց ինքնության ու պետականության դեմ, նույն համառության թեկուզ 50%-ի չափով պայքարեր Ադրբեջանի զավթողական ծրագրերի ու աճող ախորժակի դեմ՝ ինչ արդյունքներ կունենայինք:
Բայց ինքն իր ուղին ընտրել է՝ դառնալ Ալիևի կամակատար: Որպես Ալիևի մտածելակերպը իմացող մարդ ասեմ՝ վերջինս ամենաշատը հենց Փաշինյանին է արհամարհում, նվաստացնում ու լավագույնս վայելում է դա:
Առհասարակ, համաշխարհային պատմական փորձը ցույց է տալիս՝ սեփական պետական շահն ուրացողները երբեք ոչ մի լավ տեղ չեն հասնում:
Տաթևիկ Հայրապետյան