Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Նորություններ » Նա մի իրական փորձություն է, որին բախվել են և՛ ժողովուրդը, և՛ Հայաստանը՝ որպես պետություն

Նա մի իրական փորձություն է, որին բախվել են և՛ ժողովուրդը, և՛ Հայաստանը՝ որպես պետություն

Նա մի իրական փորձություն է, որին բախվել են և՛ ժողովուրդը, և՛ Հայաստանը՝ որպես պետություն
29.11.2025 | 17:45

Նիկոլը բացասական կերպար է, ավելի բացասական, քան կարելի է նույնիսկ պատկերացնել։ Նա ոչ միայն քաղաքական ձախողում է, այլ մի իրական փորձություն՝ քննություն, որին բախվել են և՛ ժողովուրդը, և՛ Հայաստանը որպես պետություն։ Բայց այս ամբողջի մեջ կա մի վտանգավոր, միևնույն ժամանակ խորունկ օրինաչափություն․ ինչպես օրգանիզմում հայտնված վիրուսը, այնպես էլ նմանատիպ քաղաքական երևույթները մի բան են անում՝ արթնացնում են քնած իմունիտետը։ Ժողովրդի ներսում սկսում են մշակվել հակատոքսիններ, որոնք վերջում անխուսափելիորեն մերժում են այդ «վիրուսը» և վերականգնում առողջությունը։

Կամ օրգանիզմը հանձնվում է ու մահանում:

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 723

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.