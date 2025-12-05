Կասեցնե՛լ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ եւ ՀՀ իշխանութիւններուն յարաբերութիւնները քանդումի առաջնորդող ներկայ սանձարձակ ընթացքը

ԿՈՉ
Ժամանակէ մը ի վեր Հայ ժողովուրդի գիտակից զաւակները անձկութեամբ կը հետեւին Հայաստանի մէջ իշխանութեանց եւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ գերագոյն ղեկավարութեան՝ Մայր Աթոռին միջեւ, յարաբերութեանց լրջագոյն աստիճանի հասած վատթարացումի ընթացքը:
Մեր դարաւոր պատմութեան մէջ աննախադէպ այս կացութիւնը չափազանց մտահոգիչ է այսօր մանաւանդ, երբ գիտենք, թէ ի տարբերութիւն բոլոր միւս ժողովուրդներուն պարագային, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին ինչպէս անցեալին, այսօր եւս մեր ժողովուրդին տուած է եւ կը շարունակէ տալ գոյութենական դիմադրականութեան անփոխարինելի բարոյական տոկունութիւն:
Ամենացաւալի եւ դատապարտելի երեւոյթը այսօր տիրող պժգալի մթնոլորտին մէջ, այն փողոցային ցած մակարդակի խօսոյթն է, բոլորովին խորթ արտայայտութիւններով եւ աւելին՝ գաղտնի, կեղծ, թէ վաւերական արձանագրութիւններու ,բացայայտումներըե, որոնք կը ծառայեն միայն քանդելու Մայր եկեղեցւոյ նկատմամբ մեր ժողովուրդին ունեցած խոր ակնածանքը, եւ հետեւաբար՝ նաև յօգուտ մեր ազգային գերագոյն շահերուն այս վերջնոյն ունեցած հեղինակութիւնը:
Որպէս փաստ՝ իշխանութեանց կողմէ որդեգրուած գաղտնի արձանագրութիւններ ,բացայայտելուե միջոցառումները, բացի միջազգային հասկացողութեամբ անօրինական նկատուելէ, անխուսափելիօրէն եւ արդարօրէն հարց կը ստեղծեն իւրաքանչիւր մարդու, մանաւանդ հոգեւորականներու մտքին մէջ, թէ արդեօք ի՞նքն ալ ենթակայ է, առայժմ մէկ կողմ դրուած, նոյն տեսակի արձանագրութեանց սպառնալիքին: Այսպիսի վատառողջ մթնոլորտը անընդունելի եւ դատապարտելի է:
Յայտարարած ենք անցեալին եւ այսօր եւս կը շեշտենք, թէ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին բացառութիւն չէ եւ որոշ է, թէ բոլոր միւս կառոյցներուն նման, ներառեա՛լ քաղաքական ու պետական կառոյցները, բնականաբար պահանջը ունին բարեկարգումներու: Հայայստանեայց Առաքելական Եկեղեցին, շնորհիւ իր յստակ եւ հաստատուն կանոնագրութեան ունի օրինական ձեւերը եւ միջոցները, որպէսզի գործադրուին այդ բարեկարգումները: Ազգային-Եկեղեցական Ժողով, Եպիսկոպոսական Ժողով եւ այլ՝ նախատեսուած կանոնական միջոցներով է, որ պարտի նախաձեռնել իր բարեկարգման աշխատանքները, յարգելով նաեւ Հայաստանի Սահմանադրութեան բոլոր տրամադրութիւնները: Որեւէ այլ մօտեցում կ՚առաջնորդէ բարոյական անկումի եւ քաոսային վիճակի մը ստեղծման, հետեւաբար, միանշանակ քանդիչ եւ բացարձակապէս մերժելի է:
Այս օրերուն ստեղծուած հիւանդագին մթնոլորտը հայրենիքին մէջ կը հրճուեցնէ միայն մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին դարաւոր թշնամիները, որոնք տակաւին Հայաստանը կը կոչեն ,Արեւմտեան Ատրպէյճանե:
Մեր եղբայրական կոչն է ուղղուած Հայաստանի իշխանութեանց, ինչպէս նաեւ մեր որդիական կոչը ուղղուած Մայր Աթոռին, որ յանուն Հայ ժողովուրդի գերագոյն շահերուն, ամէն ջանք ի գործ դնեն մեղմելու եւ մարեցնելու այսօր Հայաստանի մէջ տիրող եղբայրատեաց մթնոլորտը:
Ընդունելի եւ ապահով լուծման միակ տարբերակը՝ արդար եւ բծախնդիր գործադրութիւնն է օրինական միջոցներու: Եկեղեցուոյ պարագային՝ կանոնական ձեւերով գումարել Ազգային-Եկեղեցական կամ Եպիսկոպոսական Ժողով, իսկ իշխանութեան պարագային, միջազգայնօրէն ընդունելի արդարադատութեամբ նախատեսուած ամբողջական քննութեանց տրամաբանութեան հակառակ՝ հոգեւորականներ կամ քաղաքացիներ կալանաւորման ենթարկելու ներկայ անընդունելի գործելակերպը:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ՀԱՄԱԴՐՈՒԱԾ ՄԱՄՈՒԼ