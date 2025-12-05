Անձից առ Աստված
29.11.2025 | 21:59
Դուք մի խաղաղ տեղի` սրբարանի կարիքն ունեք, խուսափելու համար սխալ հասկացվելուց, իսկ շատ հաճախ էլ, ձեր իսկ անձերից:
ՈՒրիշներից կարող եք հեշտությամբ հեռանալ` մոտենալու համար ձեր էության խաղաղ ջրերին, սակայն ձեր անձից, ձեր մեղքերից և թերություններից ու՞ր կարող եք գնալ:
Հավիտենական Աստծո, ձեր միակ ապավենի մոտ միայն կարող եք օթևանել:
Մոտեցեք, որ նրա անհուն մեծության մեջ մոռանաք ձեր փոքրությունը, ձեր ցածրությունը, ձեր անկարողությունը:
Մինչև, որ ապահովություն բերող հոգեկան թեթևությունը վերածվի Աստծո մոտ գտած ուրախության, որ կարողանաք աստվածայինը շնչել և շնչելով հաղթող զորություն ստանալ:
