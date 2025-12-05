Աղոթարան
29.11.2025 | 22:00
Իմ Արարիչ,
Բացարձակ սիրո աղբյուր,
Քո սերը այս աշխարհում չի չափվում ժամանակով, չի սահմանափակվում տարածությամբ և չի դադարում, նույնիսկ երբ մենք կարող է հեռանանք Քեզնից,
որովհետև քո սերը դադար չի ճանաչում։
Տեր,
թող ես ճանաչեմ Քո անսահման սերը՝
ոչ թե խոսքերով միայն,
այլ կյանքով, գործով ու վարքով։
Թող այս օրը մեզ համար խաղաղ և անփորձանք ավարտ ունենա Քո սիրառատ կամքով։
Ով սիրո Աստված,
որ միշտ մոտ ես մեզ,
և Քո գիրկը երբեք չի փակվում։
Քո սերը, խաղաղությունը մեզ հետ լինի այժմ և միշտ և հավիտյանս։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
