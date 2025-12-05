Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Աղոթարան
29.11.2025 | 22:00
Իմ Արարիչ,
Բացարձակ սիրո աղբյուր,
Քո սերը այս աշխարհում չի չափվում ժամանակով, չի սահմանափակվում տարածությամբ և չի դադարում, նույնիսկ երբ մենք կարող է հեռանանք Քեզնից,
որովհետև քո սերը դադար չի ճանաչում։
Տեր,
թող ես ճանաչեմ Քո անսահման սերը՝
ոչ թե խոսքերով միայն,
այլ կյանքով, գործով ու վարքով։
Թող այս օրը մեզ համար խաղաղ և անփորձանք ավարտ ունենա Քո սիրառատ կամքով։
Ով սիրո Աստված,
որ միշտ մոտ ես մեզ,
և Քո գիրկը երբեք չի փակվում։
Քո սերը, խաղաղությունը մեզ հետ լինի այժմ և միշտ և հավիտյանս։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը
Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
