Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Նորություններ » Վախենում եմ ռուս-ուկրաինական ուրվագծվող խաղաղությունից

Վախենում եմ ռուս-ուկրաինական ուրվագծվող խաղաղությունից

Վախենում եմ ռուս-ուկրաինական ուրվագծվող խաղաղությունից
30.11.2025 | 13:26

Ես վախենում եմ ռուս-ուկրաինական ուրվագծվող խաղաղությունից։

Ինչու՞:

Որովհետև կա երեք հարց, որոնք չեն լուծվելու միայն պատերազմը դադարեցնելու մասին փստաթղթի ստորագրմամբ:

Դրանք են.․

1. ՈՒկրաինայի սուվերենության հարցը։

2․ Ռուսաստանի գրաված տարածքների դե յուրե ամրագրման հարցը։

3․ ՌԴ-ի՝ եվրոպական բանկերում գտնվող դրմական միջոցների օգտագործման հարցը:

Այս հարցերը լուծվելու են բացարձակապես դատական կարգով:

ՈՒկրաինայի ինքնիշխնությունը ՌԴ-ն կվիճարկի դատական կարգով: Նախ ՍՍՀՄ-ի փլուզումը տեղի է ունեցել անօրինական ձևով:

Երկրորդ, ՈՒկրաինան էլ չի պահպանել ՍՍՀՄ կազմից դուրս գալու, ՍՍՀՄ Սահմանադրությամբ նախատեսված կանոնները:

Եվ սա նախադեպ է մնացած նախկին հանրապետությունների համար:

Ղրիմի և մյուս տարածքների, ընհուպ Օդեսան, ՈՒկրաինային է հանձնվել առանց

ժամանակի գործող Սահմանադրության պահանջները հաշվի առնելու:

Ահա քեզ հիմք, այդ տարածքները դե յուրե ճանաչելու համար:

ՌԴ -ն գումարային հարցը կմտցնի դատարան: ՍՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, ՍՍՀՄ-ի ունեցած 300 միլիարդ արտաքին պարտքը մարել է Ռուսաստանը: Վերջին տրանշը եղել է 2017 թ.:

Սա նախադեպ կդառնա անկախ աուդիտ կազմակերպելու և ֆինանսական պահանջ ներկայացնելու մնացած հանրապետություններին:

Այնպես որ, խորհուրդ կտամ ռուսասեր -արևմտասեր խաղալու փոխարեն զգուշանալ

այն մարտահրավերներից, որոնք գալու են: Անխուսափելի են, որովհետև այդ հարցերում Ռուսաստանն ունի և կունենա ԱՄՆ-ի աջակցությունը:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 416

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.