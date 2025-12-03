Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Նորություններ » Ալիևը կրկին անցել է ռեպրեսիվ մեթոդների

Ալիևը կրկին անցել է ռեպրեսիվ մեթոդների

Ալիևը կրկին անցել է ռեպրեսիվ մեթոդների
30.11.2025 | 13:39

Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, Ալիևը շարունակում է լռեցնել ցանկացած ընդդիմադիր ձայն, ցանկացած գործչի, ով տեսականորեն կարող է հավակնել իշխանության Ադրբեջանում։

Այս անգամ ձերբակալվել է Ադրբեջանի Ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Քերիմլիի տանը կատարվում են քննչական գործողություններ։

Վստահաբար, հիմա Ալիևի ձեռքերն առավել քան ազատ են, և նա կանի ամեն ինչ, որպեսզի ապահովի իր իշխանության ժառանգական փոխանցման «իրավունքը»:

Հ.Գ. Տեղեկություններ կան, որ Քերիմլիի տան խուզարկությունն ու վերջինիս ձերբակալումը կապ ունեն Ռամիզ Մեհտիևի գործի հետ։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

