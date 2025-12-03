Ալիևը կրկին անցել է ռեպրեսիվ մեթոդների

Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, Ալիևը շարունակում է լռեցնել ցանկացած ընդդիմադիր ձայն, ցանկացած գործչի, ով տեսականորեն կարող է հավակնել իշխանության Ադրբեջանում։
Այս անգամ ձերբակալվել է Ադրբեջանի Ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Քերիմլիի տանը կատարվում են քննչական գործողություններ։
Վստահաբար, հիմա Ալիևի ձեռքերն առավել քան ազատ են, և նա կանի ամեն ինչ, որպեսզի ապահովի իր իշխանության ժառանգական փոխանցման «իրավունքը»:
Հ.Գ. Տեղեկություններ կան, որ Քերիմլիի տան խուզարկությունն ու վերջինիս ձերբակալումը կապ ունեն Ռամիզ Մեհտիևի գործի հետ։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ