Արշակ Սրբազանին վերագրվող տեսագրությունների սուպերկայծակնային փորձաքննությունը

Կանխավ նշեմ, որ Արշակ Սրբազանի պաշտպանը չեմ, բայց այն, ինչ տեղի է ունենում նրան վերագրվող սկանդալային տեսանյութերի փորձաքննության հետ՝ զավեշտ է։
Փաստորեն, պարզվում է այդ տեսագրությունները ՔԿ-ից փորձաքննության են ուղարկվել ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը ենթակա ՀՀ ՓԿ սույն թվականի նոյեմբերի 25-ին և դրանց պատասխանը, չզարմանաք, ՀՀ ՔԿ-ն ստացել է ՆՈՒՅՆ ՕՐԸ...
Այո՛, այո, ճիշտ եք կարդում՝ նույն օրը։
Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 25-ին Մայր Աթոռում տեղի էր ունենում եպիսկոպոսաց ժողով և բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ տեղեկություններ տարածեցին, որ ՔԿ-ի Երևանի բաժնի մոտ տեսել են հետագայում Նիկոլին միացած երկու բարձրաստիճան հոգևորականների, որոնցից մեկը Նիկոլի թերթի կողմից վիրահայոց թեմի գումարները մսխելու մեջ մեղադրվող Վազգեն Միրզախանյանն էր ու հենց նույն ԶԼՄ-ներն էլ տեղեկություններ էին տարածում, որ ենթադրաբար նրանք եկել են Արշակ Սրբազանին վերագրվող տեսանյութերի փորձաքննության արդյունքների հետևից։ Ստացվում է, այդ տեսանյութերի փորձաքննությունը տևել է մի քանի ժամ և, փաստորեն, ճիշտ էին այդ ԶԼՄ-ների տեղեկությունները։
Հետաքրքիր է, նախ՝ Հայաստանի պատմության մեջ կա՞ ևս մեկ այսպիսի դեպք, որ տեսաձայնագրությունները ստացման նույն օրը ենթարկվեն փորձաքննության և դրանց վերաբերյալ տրվի պատասխան։
Համոզված եմ՝ Ո՛Չ։
Գիտեմ օրինակներ, երբ մարդիկ ոչ թե ամիսներով, այլ տարիներով են սպասում փորձաքննության արդյունքերի պատասխաններին։
Երկրորդը՝ եթե դրանց վերաբերյալ պատասխանները եղել են, ապա ո՞վ են նիկոլական եպիսկոպոսները, որ նրանց մոտ է հայտնվում այդ պատասխանները, հետո այդ մասին գրում է քայլիստ երեսփոխան մեծագլՈԽ Վահագնը, բայց դրանցից տեղյակ չեն լինում ո՛չ Արշակ Սրբազանը, ո՛չ էլ նրա փաստաբանը, որոնք փորձաքննության պատասխանների վերաբերյալ նամակը՝ թե արեք ՔԿ ու ծանոթացեք այդ սուպերարագընթաց փորձաքննության արդյունքներին, ստանում են հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան։
Իսկ ամենազավեշտալին այն է, որ տեսաձայնագրությունները կայծակնային փորձաքննության ուղարկելու մասին չեն իմացել ո՛չ Արշակ Սրբազանը, ո՛չ էլ նրա փաստաբանը, բայց դրա մասին գիտեին նիկոլական հոգևորականները։
Դե հիմա այսքանից հետո արի ու հավատա Նիկոլին ծառայող Քննաչական կոմիտեին ու անցկացրած կայծակնային փորձաքննության արդյուներին։
Ես անձամբ կասկածում եմ դրանց արդար լինելու պահով և համոզված եմ, որ այդ տեսագրությունները պետք է ենթարկվեն փորձաքննության ոչ պակաս, քան երկու տարբեր երկրների փորձագիտական կենտրոններում, որոնց համար իրենց անունն ու արժանապատվությունը ավելի վեր է, քան փողը կամ պատվեր կատարելը։
Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ