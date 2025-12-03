Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Նորություններ » Ափսոս էն եպիսկոպոսական հանդերձանքը, որ դուք եք կրում

Ափսոս էն եպիսկոպոսական հանդերձանքը, որ դուք եք կրում

Ափսոս էն եպիսկոպոսական հանդերձանքը, որ դուք եք կրում
30.11.2025 | 14:27

Այն, ինչ այսօր կատարվում է Վեհափառի դեմ, դա զուտ վերջինիս հեռացման կապրիզ չէ, սա եկեղեցին պառակտելու, վարկանիշը հանրային գիտակցության մեջ զրոյացնելու, արժեզրկելու գոյաբանական մի գործընթաց է, որը Նիկոլը, ցավոք սրտի, դանդաղ ու հաստատակամ քայլերով կյանքի է կոչում։

Մի քանի ծախու եպիսկոպոսների իրենով անելու, տարբեր «կտեր» ու «խոստումներ» տալով՝ նա այս պահին նրանց օգտագործում է այդ իդեաֆիքսը ի կատար ածելու համար․ եպիսկոպոսներին Վեհափառի դեմ հանելով՝ նա փչացնում է, առաջին հերթին, եպիսկոպոսներին, քանի որ, Վեհափառի խնդիրը լուծելուց հետո, նա առաջին հերթին ծախվածներին է անդրադառնալու, եթե կան այդ նշյալ կոմպրոմատները, հատիկ-հատիկ «սլիվ» է անելու։

Ոչ մի կերպ գլխիս մեջ չի տեղավորվում, թե ինչպես է հնարավոր «բենթլի» ու օֆշորի բազարն իր ողջ լրագրողական շրջանի գլխավոր թեման դարձրած Նիկոլը հիմա հանգիստ հանդուրժում Կճոյանի նմանին. բացառվում է, նա ոչ միայն չի մոռացել, այլև մեծ սիրով հեթական անգամ տոպկելու է Սամվել-Նավասարդին ու հայտնի թեմաները տիրաժավորի։ Եթե Նավասարդ-Սամվելին կամ Գևորգ-Արմանին թվում է, թե իրենք պլստալու են, ասեմ՝ դուք շարքային մոլորյալ եք, ու ափսոս էն եպիսկոպոսական հանդերձանքը, որ դուք կրում եք։

Լավ, ավելի պարզ ասեմ՝ հիմա դուք էլ եք Սրբազան, մեր Հովնան Սրբազանն է՞լ․․․ Մեր Գուգարաց թեմի Սրբազանը բոլոր իրավիճակներում ցույց է տալիս, որ ինքը ոչ միայն մեծատառով հոգևորական է, կանգնած է Վեհափառի ու Մայր Աթոռի կողքին, այլ ապացուցում, որ արժանապատիվ մարդ է ու, առաջին հերթին, ՏՂԱ։

Երկար օրեր Հայրապետին, Աստված օգնական Հովնան սրբազանին և մյուս բարեպաշտ եպիսկոպոսներին ու հոգևոր ողջ դասին:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 441

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.