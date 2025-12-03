Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Մարդիկ ապրում են մեծ երկրներում, բայց սրտներում Մեծ Հայքի սահմաններն են

Մարդիկ ապրում են մեծ երկրներում, բայց սրտներում Մեծ Հայքի սահմաններն են
30.11.2025 | 14:40

Էս «իրական Հայաստան» կոչված գաղափարից մի տեսակ թուրքական հոտ է գալիս:

Ամեն ազգ ունենում է իր երազանքները:

Հայությունն ապրում է աշխարհի տարբեր պետություններում` գերհզոր, հզոր, ոչ այնքան հզոր, մեծ ու փոքր: Բայց համարյա բոլորն իրենց Հայրենիքը համարում են Հայաստանը: Շատ շատերը նույնիսկ Հայաստանում չլինելով են Հայատանը համարում իրենց Հայրենիք: Ավելին` իրենց նախնիներն էլ չեն եղել այսօրվա Հայաստանի տարածքում:

Որովհետև աշխարհի ցանկացած հայի սրտի երազանքը Մեծ Հայքն է: Ու դա տարածքի չափերի պահով չի: Մարդիկ ապրում են մեծ երկրներում, բայց սրտներում Մեծ Հայքի սահմաններն են: Նույնիսկ Սովետում` աշխարհի ամենամեծ երկրում ապրելով, հայի աչքերը նայում էին դեպի Մասիս ու Արևմտյան Հայաստան, դա էլ հո տարածքի թեմա չէ՞ր: Ամերիկայում ապրող հայը հո անվտանգության կամ տարածքի խնդիր չունի՞: Ֆրանսիայում ապրող Հայը պետության հետ խնդիր չունի:

Հայի երազանքը Մեծ Հայքն է:

Երևի ինչ-որ չափով այդ երազանքը հային հայ է պահում, ինչ-որ չափով ուշ է ձուլվում: Հա, կարող է ինքն այլևս չվերադառնա, բայց հնարավոր է իր սերունդները երբևէ վերադառնան:

Հիմա էդ երազանքն են ուզում վերացնել: Եթե դա չլինի, Եկեղեցին թուլանա, ու այդպիսի մի քանի բան, ապա դժվար Սփյուռքը երկար դիմանա: Ավելի արագ կձուլվի, իսկ Սփյուռքի վերանալու ամենաշատ ցանկացողը հենց Թուրքիան է:

Միհրան Միրզոյան

