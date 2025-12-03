Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Դաժան իրականություն

30.11.2025 | 18:11

Եթե վարչապետն այսպես համառ ու անզիջում պաշտպաներ մեր երկրի սահմանները, մենք շատ ավելի բարվոք վիճակում կլինեինք։ Միայն թե անհասկանալի է՝ ինչպիսի բարեփոխումների մասին է խոսքը։ Հանկարծ չնմանվի «Մերժիր Սերժին» գործընթացին, երբ մերժելուց հետո գրեթե ոչինչ չփոխվեց, բացի՝ Սերժից։ Ավելին, իրավիճակն ավելի վատացավ։

Հոգևոր մշակույթի տեսանկյունից խիստ մտահոգիչ է այն, որ մերժվում է հատկապես պատմական ու հոգևոր ամեն հիմնարար բան։ Սրբազաններից ոմանց ճանաչում եմ ու հարգանք ունեմ նրանց նկատմամբ։ Հենց այդ պատճառով էլ զարմացած եմ, թե ինչպես են այս խաղի մեջ մտել այդպիսի հակասական կերպար ունեցողի հետ, խաղ, որը ոչ մի լավ հեռանկար չունի։ Ի դեպ, այս հանդիպումը լույս է սփռում նաև Միքայել սրբազանի մեկուսացման վրա։ Մնում է մեկ հարց․ վարչապետը հայտարարում էր, որ ինքը Սփյուռքի վարչապետը չի, սակայն Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն ընտրվել է համայն հայության պատվիրակների կողմից և օծվել մեր սրբազան աթոռների գահակալների ձեռամբ, ինչն աննախադեպ է։ Ուրեմն ի՞նչ լիազորությամբ է գործում վարչապետը։

Սիրելինե՛րս, որոշ բարեփոխումներ, այո՛, անհրաժեշտ են, սակայն դրանք չեն կարող լինել մեր մշակութային մի կարևոր հատված մերժելով և կարգն ու օծումը անտեսելով։ Համոզված եմ, որ ամեն հայի հոգու խորքում, որը պաշտպանն է Հայ առաքելական եկեղեցու և նրա գահակալի, այս պայքարն անընդունելի է։

Վանո Դադոյան

