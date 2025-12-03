Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Պատասխանատվություն
30.11.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 1
Ով Ինձ հետ չէ` Իմ դեմ է, և
ով Ինձ հետ չի հավաքում`
ցրում է:
Մատթեոս, 12. 30
Ես ձեր կողքին եմ: Անչափ մարդկային Հիսուս, որ հասկանում է ձեր բոլոր տկարությունները, տեսնում ձեր մաքառումներն ու հաղթանակները:
Հիշեք, որ Ես տկարների ընկերակիցն ու բարեկամն էի, պատրաստ` կարեկցելու և հագեցնելու նրանց անոթությունը: Ես Իմ հետևորդներին սովորեցնում էի բոլոր մարդկանց հանդեպ պատասխանատվություն ունենալ, պատասխանատվություն ոչ միայն մերձավորների ու սիրելիների, այլ նաև այլոց հանդեպ:
«Տեր, արձակի՛ր սրանց, որպեսզի մոտակա գյուղերը գնան և իրենց համար ուտելիք գնեն»: Ես սովորեցրի նրանց, որ աստվածային գթությունը` ամենից առաջ մեծ պատասխանատվություն է: «Դուք նրանց ուտելիք տվեք» - եղավ Իմ պատասխանը: Ես սովորեցրի, որ միայն կարեկցանքը` առանց իրական ցավը բժշկելու, անարժեք է:
«Դո՛ւք նրանց ուտելիք տվեք»:
ՈՒր որ գտնվում է ձեր կարեկցանքը, այնտեղ պետք է լինեք նաև դուք, եթե այդ հնարավոր է: Իմ այս պատգամը հիշեք նաև այն ժամանակ, երբ մտածում եք ձեր անձնական կյանքը բարելավելու մասին: Այդ նշանակում է` նույն վերաբերմունքը Ինձնից պահանջել:
Ծառան մեծ չէ իր տիրոջից, մանավանդ հոգևոր առումով, և ինչ որ Ես սովորեցրի Իմ աշակերտներին, նույնը Ես էի անում:
Եթե դուք էլ ձեր կյանքի ծովեզերքին նվաղեք պակասությունից ու կարիքից, իմացեք, որ Ես կհոգամ ձեր կարիքները` առատորեն ու լիառատ, առանց տրտնջալու ու խնայելու:
Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

