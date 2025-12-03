Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
30.11.2025 | 22:00
Լույսը բացվեց Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
Եվ այս օրհնյալ կիրակի օրվան ընդառաջ հոգիս ձգվում է դեպի Քո անսահման փառքը։
Օրհնիր Քո Սուրբ Եկեղեցին՝
պահելով այն միասնության մեջ և խաղաղությամբ լցրո՛ւ ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին։
Տե՛ր,
հիշեցրո՛ւ մեզ, որ սիրով կարելի է հաղթել ամեն դժվարություն, համբերությամբ՝ ամեն փորձություն և ողորմությամբ՝ ամեն ատելություն:
Աստվածային սիրով լցրո՛ւ ամբողջ աշխարհը, թող այս Կիրակին լինի հոգևոր լույսի ու սրբության օր, որպեսզի մենք ապրենք Քո անտեսանելի ներկայությամբ և զգանք Քո անվերջ գթառատությունը:
Փա՛ռք Քեզ, Տե՛ր, Սիրո Արարիչ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
