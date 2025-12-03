Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
«Տղա ջան, մենք քեզ չենք բերել առավոտից երեկո ֆեյսբուքում կուռաժիտ լինելու ու կայֆ բռնելու համար, արգագացրու, ժամանակը գնում է»

01.12.2025 | 12:21

Օտարները մեզ լավ են ուսումնասիրել

Անցած օրը մեկը փորձում էր ինձ համոզել, որ ամեն ինչ սկսվեց Ջոն Բոլթոնի այցից: Ասացի՝ ոչ, ամեն ինչ սկսվել է շատ ավելի շուտ, Բոլթոնն ընդամենը եկավ, որ սրան ասի. «Տղա ջան, մենք քեզ չենք բերել առավոտից երեկո ֆեյսբուքում կուռաժիտ լինելու ու կայֆ բռնելու համար, արգագացրու, ժամանակը գնում է»:

Ցավոք, մենք մեզ չենք ճանաչում, չենք էլ ուզում ճանաչել: Մենք քոքոզ ենք, իրար չհարգող, ատող, չգնահատող, փողին գերի և ոկու փայլից շլացող ապազգային վաճառական: Մենք նաև քաջարի ռազմիկներ ենք, երբ առաջնորդ ունենք և վախկոտ փախչողներ՝ երբ առաջնորդը «Քաջ Նազարի» մարմնավորողն է: Պատահական չէ, որ «Քաջ Նազար», բացի մեզնից, ուրիշ ազգ չունի: Օտարները մեզ լավ են ուսումնասիրել, դարերով, անդադար, քանզի մենք ոսկոր ենք, կանգնած նրանց կոկորդին, և գիտեն մեր հարցի լուծման տարբերակը` ներսից, մեր ձեռամբ մեզ ոչնչացնելն է: Հիմա մենք այդ ճանապարհին ենք:

Հար ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

