Երեխա չի պղծել, ունեցել է, ու դրա կանոնական լինել-չլինելը Նիկոլի որոշելիքը չէ

Վրաց եկեղեցու պատրիարք Իլիա II-ի, այսպես կոչված, «սեռական սկանդալի» պատմությունը դարձավ Վրաստանի եկեղեցու պատմության ամենածանր ներքին սկանդալներից մեկը:
2019 թվականին վրացական եկեղեցու բարձր պաշտոն ունեցող հոգևորական Պետրե Ծաավան հրապարակայնորեն հայտարարեց, որ Իլիա II-ը և որոշ այլ հոգևորականներ ներգրավված են «մանկապղծության» և այլ «սատանայական» մեղքերում, մեղադրեց տարբեր սեռական շեղումների մեջ։
Ծաավան իր պաշտոնից հեռացվեց Սինոդի որոշմամբ, իսկ բիձիկը, որը զառամյալ տարիքի պատճառով անգամ չի կարողանում քայլել և գրեթե ադեկվատ չէ այլևս, խնամքով պահվում է պետության կողմից որպես ազգային սիմվոլ։
Հայաստանի իշխանությունը, չունենալով միջամտության որևէ սահմանադրական իրավունք, այնուամենայնիվ, սկանդալ հրահրելու ֆանտաստիկ առիթ է գտել` Գարեգին երկրորդը երեխա ունի...
Երեխա չի պղծել, ունեցել է, ու դրա կանոնական լինել կամ չլինելը ոչ Նիկոլի որոշելիքն է, ոչ անչուլքի հոքորների դիվային խմբի...
Վարուժան ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ