Այսրոպեականի ջանքերով ՀԱԵ-ի դեմ իրականացվում է հերթական «ակցիան»

ԵՊՀ-ն վեհի´:
Ազնիվ մարդ է ԵՊՀ այսրոպեական ռեկտոր Հ.Հ-ն: Ի տարբերություն օրվա իշխանության մնացած բոլոր ներկայացուցիչների, վերջինս հստակ բացահայտում է իր հոգևոր համակրանքները: Մինչ Փաշինյան Նիկոլ & Co-ն շրջում է Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներով և կարգալույծ ու սկանդալային հոգևորականների պատարագներին մասնակցում, այսրոպեական Հ.Հ-ն հանդիպում է «Գերմանիայի Ավետարանական եկեղեցու արտերկրի եպիսկոպոս Ֆրանկ Կոպանիայի գլխավորած պատվիրակությանը»:
Եվ, ըստ այդմ, Գերմանիայի Ավետարանական եկեղեցին պարտավորվում է աջակցություն ցուցաբերել ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետին:
Փաստորեն, այսրոպեականի ջանքերով Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ իրականացվում է հերթական «ակցիան»: ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներն այսուհետ սովորելու են Գերմանիայի Ավետարանական եկեղեցու «պատվիրված երաժշտության ներքո»:
Այնուամենայնիվ, ազնիվ և թափանցիկ մարդ է ԵՊՀ այսրոպեական ռեկտոր Հ.Հ-ն: Վերջինս հստակ և առանց ավելորդ խորամանկության ու խարդավանքի բացահայտում է իր ծրագրերը:
Հ.Հ-ն վեհի՞:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ