03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Այսրոպեականի ջանքերով ՀԱԵ-ի դեմ իրականացվում է հերթական «ակցիան»

01.12.2025 | 13:17

ԵՊՀ-ն վեհի´:

Ազնիվ մարդ է ԵՊՀ այսրոպեական ռեկտոր Հ.Հ-ն: Ի տարբերություն օրվա իշխանության մնացած բոլոր ներկայացուցիչների, վերջինս հստակ բացահայտում է իր հոգևոր համակրանքները: Մինչ Փաշինյան Նիկոլ & Co-ն շրջում է Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներով և կարգալույծ ու սկանդալային հոգևորականների պատարագներին մասնակցում, այսրոպեական Հ.Հ-ն հանդիպում է «Գերմանիայի Ավետարանական եկեղեցու արտերկրի եպիսկոպոս Ֆրանկ Կոպանիայի գլխավորած պատվիրակությանը»:

Եվ, ըստ այդմ, Գերմանիայի Ավետարանական եկեղեցին պարտավորվում է աջակցություն ցուցաբերել ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետին:

Փաստորեն, այսրոպեականի ջանքերով Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ իրականացվում է հերթական «ակցիան»: ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներն այսուհետ սովորելու են Գերմանիայի Ավետարանական եկեղեցու «պատվիրված երաժշտության ներքո»:

Այնուամենայնիվ, ազնիվ և թափանցիկ մարդ է ԵՊՀ այսրոպեական ռեկտոր Հ.Հ-ն: Վերջինս հստակ և առանց ավելորդ խորամանկության ու խարդավանքի բացահայտում է իր ծրագրերը:

Հ.Հ-ն վեհի՞:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

