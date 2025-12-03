Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը Պոլսի Հայոց պատրիարքության սբ. Աստվածածին Մայր Տաճարում, էկումենիկ արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում, Պոլսի պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի միջոցով, ամենից առաջ ողջույն է հղել Հայ Առաքելական եկեղեցու հովվապետ, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին:
Հռոմի պապը նաև խոսել է քրիստոնեական միասնության, Ներսես Շնորհալու, Վազգեն Առաջինի մասին:
Չնայած Հռոմի պապը գտնվում էր Թուրքիայում, ոչ մի ենիչերի նրա վրա չի հարձակվել՝ Գարեգին Երկրորդի անունը տալու համար:
Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ