Ոչ մի ենիչերի նրա վրա չի հարձակվել՝ Գարեգին Երկրորդի անունը տալու համար

01.12.2025 | 13:37

Հռոմի պապ Լևոն 14-րդը Պոլսի Հայոց պատրիարքության սբ. Աստվածածին Մայր Տաճարում, էկումենիկ արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում, Պոլսի պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի միջոցով, ամենից առաջ ողջույն է հղել Հայ Առաքելական եկեղեցու հովվապետ, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին:

Հռոմի պապը նաև խոսել է քրիստոնեական միասնության, Ներսես Շնորհալու, Վազգեն Առաջինի մասին:

Չնայած Հռոմի պապը գտնվում էր Թուրքիայում, ոչ մի ենիչերի նրա վրա չի հարձակվել՝ Գարեգին Երկրորդի անունը տալու համար:

Դե թող բոլոր աղանդավորական քպ-ոները, իրենց քպ-ա-փեդի հետ նախանձից կանաչեն...

Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

