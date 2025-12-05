Մարդեղեն առաջնորդը կարող է սխալվել, ընկնել, մոլորվել, նույնիսկ՝ դավաճանել, բայց Աստված չի մոլորվում և չի լքում։
Արցախի թեմի առաջնորդի կողմից արված քայլի բացատրություններն այս պահի դրությամբ չեն կարողացել փարատել հանրային մտահոգությունները։ Արցախահայությունը դեռ սպասում է պարզաբանման, թե ինչ նպատակով էր այդ հանդիպումը, ինչ հարցեր են քննարկվել, և ինչ է շահում կամ կորցնում Արցախի ժողովուրդը նման շփումներից։ Բացատրության բացակայությունը սրում է մարդկանց անորոշությունն ու ավելացնում է վստահության ճգնաժամը։ Հոգևոր առաջնորդը չի կարող անտեսել ցավը, որը տիրում է իր ժողովրդի մեջ։ Նույնիսկ եթե հանդիպումը եղել է վարչական, տեղեկատվական կամ այլ պայմաններով թելադրված, դրա կազմակերպման ձևն ու ժամանակը առնվազն սխալ են ընտրված։ Հոգևոր առաջնորդը պետք է հաշվի առներ՝ ինչպիսի խորքային հոգեբանական վերքեր կարող է բացել իր քայլը։ Արցախահայությունը իրավունք ունի ձայն բարձրացնելու իր առաջնորդների ցանկացած գործողության վերաբերյալ, և այդ քննադատությունը անհրաժեշտ գործընթաց է, երբ ժողովուրդը անցնում է ծանրագույն ժամանակաշրջան և պահանջում է պատասխանատվություն բոլոր մակարդակներում։
Հակոբ Հակոբյան