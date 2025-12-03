Ժամանակին էր պետք բոլոր «գոյանքներին» անխնա արմատախիլ անել

Երբ յուրայինները կամ հաշվենկատ ու նոր «դարձի» եկածները ներվում են, դառնում «սիրելի ու հարազատ», իսկ այլք՝ ոչ յուրայինները կամ ընդդիմադիրները՝ մեղավոր, պիղծ ու թշնամի, ապա նախկինում արված հայտարարություններդ ու խուճուճ-մուճուճ խոսքերդ դառնում են սուտ, ձևական, հաշվենկատ, պատեհապաշտ ու կեղծ:
Եվ նաև, երբ մի անգամ արված «շնությունը» դառնում է սովորական երևույթ, դավաճանությունը դառնում է կարգավիճակ, ապա վերածվում քաղաքական «շնության»:
Ներվում են «բենթլիներն» ու յուրայինների պղծությունները և դառնում առօրյա մի բան:
Իսկ «բենթլիներն ու նման գոյանքները» նոր չեն, միշտ էլ եղել են, և ժամանակին էր պետք նմաններին՝ բոլոր տեսակի ու բնագավառի, անխնա արմատախիլ անել:
Ռոբերտ Մելքոնյան