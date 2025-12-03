Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Ժամանակին էր պետք բոլոր «գոյանքներին» անխնա արմատախիլ անել
01.12.2025 | 16:49

Երբ յուրայինները կամ հաշվենկատ ու նոր «դարձի» եկածները ներվում են, դառնում «սիրելի ու հարազատ», իսկ այլք՝ ոչ յուրայինները կամ ընդդիմադիրները՝ մեղավոր, պիղծ ու թշնամի, ապա նախկինում արված հայտարարություններդ ու խուճուճ-մուճուճ խոսքերդ դառնում են սուտ, ձևական, հաշվենկատ, պատեհապաշտ ու կեղծ:

Եվ նաև, երբ մի անգամ արված «շնությունը» դառնում է սովորական երևույթ, դավաճանությունը դառնում է կարգավիճակ, ապա վերածվում քաղաքական «շնության»:

Ներվում են «բենթլիներն» ու յուրայինների պղծությունները և դառնում առօրյա մի բան:

Իսկ «բենթլիներն ու նման գոյանքները» նոր չեն, միշտ էլ եղել են, և ժամանակին էր պետք նմաններին՝ բոլոր տեսակի ու բնագավառի, անխնա արմատախիլ անել:

Ռոբերտ Մելքոնյան

Դիտվել է՝ 427

