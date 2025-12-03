Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Նորություններ » Ղարաբաղի անունով են ծախում

Ղարաբաղի անունով են ծախում

Ղարաբաղի անունով են ծախում
01.12.2025 | 18:20

Երևան, «Ավանի սիթիի» դիմաց՝ մայթին, մրգեր են ծախում։ Այսօր միջինից մեծ տարիքի տղամարդ գնորդ մոտեցավ, նայեց գրառմանը՝ «Ղարաբաղի նուռ, 2000 դրամ», հարցրեց վաճառող կնոջը․ «Իսկապես Ղարաբաղի՞ց է»։ Դրական պատասխան ստանալուց հետո հարցրեց, թե ինչպե՞ս է այն Երևան հասել։ Վաճառողուհին ասաց, որ ադրբեջանցիները նուռը քաղում, ծախում են վրացիներին, նրանք էլ ՝ հայաստանցիներին։ Եթե ուզում ես հավատալ դրան, կարող ես հավատալ։ Մայթի նույն տեղում Մեղրիի նուռը վաճառվում էր կիլոգրամը 1200, խոշոր չափերովը՝ 1500 դրամով։ Արցախի համար հազարավորները իրենց ամենաթանկը՝ կյանքը տվեցին։ «Ղարաբաղը մերն է» ասելով, թալան ու կոռուպցիա անելով՝ շատերը մեծահարուստ դարձան։ 2020-ին էլ մութ, կասկածելի պատերազմով․ հազարավոր զոհերով այն տվեցին Ադրբեջանին։ Հիմա էլ Ղարաբաղի անունով են նուռը թանկ ծախում։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 381

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
