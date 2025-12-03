Փաստեր 44-օրյա պատերազմի զոհերի թվի վերաբերյալ

Ի գիտություն այդ պատերազմում չզոհված Ալեն Սիմոնյանի
Ալեն Սիմոնյանը վերջերս հայտարարեց, որ 44-օրյա պատերազմի զոհերի թիվը 3833 է։ Սա պատերազմից հետո պաշտոնապես հայտարարված հերթական հայտարարություն է զոհերի թվի վերաբերյալ։ Նախորդ հրապարակումներն ունեն հետևյալ արձանագրումները.․
1. 2021 թվականի հունվարի 20-ին ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Ազգային ժողովում հայտարարել է 3439 զոհերի մասին։
2. 2021 թվականի ապրիլի 14-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ազգային ժողովում հայտարարել է 3621 զոհերի մասին (182-ով ավելի, քան նախորդ հրապարակումը)։ «Մեր զոհերը 4000-ի կարգի են՝ պլյուս–մինուս 50»,-ասել է Փաշինյանը
3. 2021 թվականի հունիսի 17-ին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, Գեղակերտ գյուղում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է 3700-ի մոտ զոհերի մասին (79-ով ավելի, քան նախորդ հրապարակումը)։
4. 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ Ազգային ժողովում հայտարարել է 3773 զոհերի մասին (73-ով ավելի, քան նախորդ հրապարակումը)։
5. 2021 թվականի օգոստոսի 26-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ Ազգային ժողովում հայտարարել է 3777 զոհերի մասին (4-ով ավելի, քան 2 օր առաջ ներկայացրած թիվը)։
6. 2022 թվականի հունվարի 19-ին ՀՀ քննչական կոմիտեն հայտարարել է 3809 զոհերի մասին (32-ով ավելի, քան վարչապետի ներկայացրած վերջին հրապարակումը)։
7. 2022 թվականի փետրվարի 10-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ազգային ժողովում հայտարարել է 3812 զոհերի մասին (3-ով ավելի, քան Քննչական կոմիտեի վերջին հրապարակումը)։
8. 2025 թվականի նոյեմբերի 27-ին ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հրապարակել է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3833 անձ (21-ով ավելի, քան Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հրապարակած թիվը)։
9. Ավելի վաղ ՀՀ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ով նաև հանդիսանում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հսկիչ հանձնաժողովի նախագահը, հայտարարել է 3987 զոհերի մասին (154-ով ավելի, քան Ազգային ժողովի նախագահի հրապարակած թիվը)։
Ստացվում է, որ 44-օրյա պատերազմի զոհերի թվի վերաբերյալ պաշտոնապես եղել է 9 հրապարակում, որոնցից ոչ մեկը մյուսին չի համընկնում, ընդ որում յուրաքանչյուր հրապարակման մեջ ամեն անգամ զոհվածների թիվն ավելի շատ է, քան նախորդում։ Հատկապես բանակում նման բան գործնականում չի կարող տեղի ունենալ, քանզի զինծառայողների հաշվառումներ իրականացվում է ամենօրյա ռեժիմում և, եթե զոհվածների թիվը չարամտորեն չի թաքցվում հանրությունից, ապա այն պետք է հստակ լիներ՝ հրապարակման առաջին պահից։
Ի դեպ, Արցախի պաշտպանության բանակը պատերազմի օրերին և դրանից հետո հրապարակել է, ընդհանուր առմամբ 2842 զոհվածի անուն և տվյալներ, որը զոհվածների թվաքանակի մասին հայտարարված վերջին թվից (մինչև Ալեն Սիմոնյանի հրապարակումը) տարբերվում է 1187 մարդով։
Հարկ է նկատել, որ մինչ օրս հրապարակված չեն ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի զոհերի անունների ամբողջական ցանկը, այնպես էլ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 15-ը Ջերմուկի, Վարդենիսի, Սիսիանի ուղղությամբ մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների անունները։ Նրանց թվաքանակի վերաբերյալ ևս հրապարակվել են հակասական տվյալներ։
Իշխանությունները չեն հրապարակում նաև զոհվածների թիվը, ըստ 44 օրերի և ռազմական գործողությունների ուղղությունների, որպեսզի մարդիկ ճշգրտի պատկերացում ունենա, թե պատերազմի որ օրը քանի զինծառայող է զոհվել և որ վայրում։ Այդ տեղեկատվությունը կարող է ինքնին բացահայտել 44-օրյա պատերազմի ռազմական հանցագործության ողջ էությունը։
Էդգար ՂԱԶԱՐՅԱՆ