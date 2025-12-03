ՖԲ -ում այլ թեմա չկա․ ՀԱԵ և Հռոմի Պապի Թուրքիա այցելություն:
Զարմանալու բան չկա, որ բարձրաստիճան հոգևոր այրեր, որոնց բարք ու վարքը քննարկման առարկա են եղել, կաթողիկոսին դեմ են:
Սեպը սեպով կհանեն: Սկզբունքը սա է:
Հիմա Լևոն 14 Պապի այցելության մասին:
Ամեն ինչի մասին երկար -բարակ մեկնաբանություններ կան:
Բայց ոչ մեկը չի բացատրում, թե ինչու՞ հենց նոյեմբերի 27 -ին մեկնեց ու ոչ թե Ստամբուլ, որտեղ գտնվում է ՈՒղղափառ եկեղեցու կենտրոնն ու պատրիարք Բարդուղեմեոսը, այլ Անկարա:
Նոյեմբերի 27 -ին ՈՒրբան Պապը Կոնիայում օրհնել է Առաջին Խաչակրաց արշավանքը՝ ընդեմ սելջուկ -- թուրքերի:
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Հ Գ.
Աշխարհում գլխապտույտ արագությամբ փոփոխություններ են տեղի ունենում:
Դուք զբաղվեք ձեր տերտերներով։