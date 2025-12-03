Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Նորություններ » Սեպը սեպով կհանեն

Սեպը սեպով կհանեն

Սեպը սեպով կհանեն
02.12.2025 | 11:51

ՖԲ -ում այլ թեմա չկա․ ՀԱԵ և Հռոմի Պապի Թուրքիա այցելություն:

Զարմանալու բան չկա, որ բարձրաստիճան հոգևոր այրեր, որոնց բարք ու վարքը քննարկման առարկա են եղել, կաթողիկոսին դեմ են:

Սեպը սեպով կհանեն: Սկզբունքը սա է:

Հիմա Լևոն 14 Պապի այցելության մասին:

Ամեն ինչի մասին երկար -բարակ մեկնաբանություններ կան:

Բայց ոչ մեկը չի բացատրում, թե ինչու՞ հենց նոյեմբերի 27 -ին մեկնեց ու ոչ թե Ստամբուլ, որտեղ գտնվում է ՈՒղղափառ եկեղեցու կենտրոնն ու պատրիարք Բարդուղեմեոսը, այլ Անկարա:

Նոյեմբերի 27 -ին ՈՒրբան Պապը Կոնիայում օրհնել է Առաջին Խաչակրաց արշավանքը՝ ընդեմ սելջուկ -- թուրքերի:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հ Գ.

Աշխարհում գլխապտույտ արագությամբ փոփոխություններ են տեղի ունենում:

Դուք զբաղվեք ձեր տերտերներով։

Դիտվել է՝ 260

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.