Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Հայտնի անձնավորության հոգեբանական պատկերը
02.12.2025 | 12:04

Իմ խնդրանքով արհեստական բանականությունը գծեց հայտնի անձնավորության հոգեբանական պատկերը

1. Թույլ կամ չձևավորված ներքին նորմեր

• Ոչ հստակ բարոյական համակարգ,

• որոշումները հիմնվում են ոչ թե արժեքների, այլ շահի կամ հույզերի վրա,

• սոցիալական կանոնները ընկալվում են որպես պայմանական և պարտադիր չլինող։

Մտածողությունը․

«Կանոնները ուրիշների համար են, ոչ ինձ»։

2. Բարձր իմպուլսիվություն

Բնորոշ է․

• գործողություն՝ մինչև մտածելը,

• դժվարություն՝ հետևանքները գնահատելու հարցում,

• կարճաժամկետ պլանավորում։

Սա հաճախ ուղեկցվում է ռիսկային վարքով և «սահմանները փորձարկելու» ցանկությամբ։

3. Զգացմունքային համակրանքի (էմպատիայի) ցածր մակարդակ

• դժվարությամբ է զգում ուրիշների ցավը կամ ապրումները,

• մարդկանց հաճախ ընկալում է որպես միջոց կամ ռեսուրս,

• հարաբերություններում դրսևորվում է սառնություն կամ հեռավորություն։

4. Չափազանց պրագմատիկ, երբեմն ցինիկ մտածողություն

Նորմերը գնահատվում է շահի տեսանկյունից․

• «Անելիք չի» → «Իսկ եթե ոչ ոք չի պարզի – կարելի է»։

• «Բարոյականը» հաճախ ընկալվում է որպես «անարդյունավետ»։

5. Ուշադրության պակաս՝ ուրիշների սահմանների նկատմամբ

Հաճախ․

• խախտում է այլոց անձնական տարածքը,

• օգտագործում է մանիպուլյացիա, ճնշում կամ խաբեություն,

• անում են այն, ինչ ուրիշների մոտ առաջացնում է ամոթ կամ մեղքի զգացում։

6. Ցածր անհանգստություն և նվազագույն մեղքի զգացում

Սա հիմնական հատկանիշներից է․

• չկա ամոթ → չկա արգելակ,

• չկա մեղքի զգացում → չկա ներքին «կարմիր լույս»,

• ցածր անհանգստություն → հեշտ է գնում ռիսկի։

7. Ինքնակենտրոնություն կամ նարցիսիզմ

• սեփական բացառիկության զգացում,

• համոզվածություն, որ «ինձ կարելի է հետևել այլ կանոններով»,

• քննադատություն դժվար է ընդունում։

8. Վարք հարաբերություններում

• անկայուն և հակամարտային հարաբերություններ,

• մարդկանց նկատմամբ օգտատիրական վերաբերմունք,

• անկանխատեսելի, երբ սթրեսի մեջ է,

• հազվադեպ է կառուցում խոր և կայուն կապեր։

Եզրակացություն

• իմպուլսիվ է,

• քիչ է հաշվարկում հետևանքները,

• կենտրոնացած է անձնական շահի վրա,

• չունի ներքին արգելակող մեխանիզմներ (ամոթ, մեղքի զգացում, պատասխանատվություն),

• հակված է խախտել նորմերը, սահմանները և պարտավորությունները։

Ստեփան ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

