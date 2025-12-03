Հայաստանում մանրադրամի դեֆիցիտ կա

Գաղտնիք չէ, որ բարձրարժեք թղթադրամ մանրելը լուրջ խնդիր է դարձել: Սովորաբար` փոքր առևտրի կետերը մերժում են գումար մանրելու խնդրանքը, քանզի, իրենց ասելով, «առևտուր չունեն»: Մեծ խանութներն ու փոխանակման կետերը հիմնականում ընդառաջում են:
Մեծ հաշվով, վերջիններից շատ բան չի գնում: Ավելին` 20000 դրամանոց թղթադրամ մանրելը կարելի է գնահատել որպես բարի գործ, մանավանդ` ուշ ժամերին, երբ ամեն ինչ փակ է:
Սակայն, պարզվում է` մեր երկրում կան առևտրի կետեր, որոնց հրահանգված է (!!!) բարձրարժեք թղթադրամներ չմանրել` բարի գործ չանել: Ոչ մի ժամի, ոչ մի դեպքում: Իսկ զարմանալին այն է, որ դրանք Carrefour Armenia սուպերմարկետներն են: Հետաքրքիր է, չէ՞, որ աշխարհով մեկ սփռված, հարուստ կազմակերպություններից մեկի ղեկավարությունն աշխատողներին հրահանգել է ոչ մի դեպքում թղթադրամ չմանրել` բարի գործ չանել: Համենայնդեպս, հենց այսպես ասաց Գյուլբենկյան փողոցում գտնվող Քարֆուր սուպերմարկետի դրամարկղի աշխատակիցը:
Կարեն Հեքիմյան
Հ.Գ. Տեսնես սրանք բոլոր երկրներու՞մ են այսպիսին: