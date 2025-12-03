Հենց այսպես էլ ապրում ենք

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Ես ստորև բերվող նկարները չեմ դնում ցույց տալու համար, թե ինչ աղետալի վիճակում է երևանյան հասարակական տրանսպորտը։ Չեմ դնում ցույց տալու համար, որ սպասարկման որակի առումով ոչինչ չի փոխվել տոմսերի գնի թանկացումից հետո նույնիսկ, թեպետ խոստանում էին վիճակի արմատական շտկում։

Չեմ դնում նրա համար, որ, չնայած այդ նույն թանկացմանը, քաղաքային իշխանությունները միլիարդավոր գումար են պակաս հավաքել ու որ եթե չեն հավաքել, դա ոչ միայն աշխատանքի գերվատ կազմակերպման արդյունք է, այլև հնարավոր կոռուպցիոն դրսևորումների։

Ոչ էլ դնում եմ ակնարկելու համար, որ կիրակի օրվա պատարագին Տիգրան Ավինյանը սբ. Սարգիս գնացել էր ոչ թե ի դեմս Նիկոլի իշխող դասին հաճոյանալու, այլ զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու պատճառով մեղքերի թողություն խնդրելու համար։

Ոչ և հազար անգամ ոչ։ Ես այս նկարները դնում եմ նրա համար, որ ցույց տամ, թե կանգառներում ժամերի հասնող սպասումից հետո մարդիկ ի՜նչ ցնծություն են ապրում տրանսպորտ մի կերպ խցկվելու համար։

Մարտին Հուրիխանյան

