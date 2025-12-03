Ճամփորդություն ինձ հետ
02.12.2025 | 21:59
Ձեր միտքը զուր տեղը մի ծանրաբեռնեք առեղծվածներով, որ չեք կարող լուծել: Որովհետև, կարող է այնպես լինել, որ այդ լուծումը այդպես էլ չտրվի ձեզ այս կյանքում:
Հիշեք երիցս ասված Իմ այս խոսքերը.
«Շատբան ունեմ ասելու ձեզ, բայց հիմա չեք կարող հասկանալ դրանք»:
Հանգրվանից հանգրվան, քայլ առ քայլ ընթանալով է, որ կկարողանաք ելնել` վեր տանող ուղիով:
Վստահ եղեք, որ իրոք Ինձ հետ եք ճամփորդում: Մի այնպիսի ուրախություն կունենաք, որ ծանոթ է միայն նրանց, ովքեր տառապում են Ինձ հետ: Բայց այդ ուրախությունն արդյունք է ոչ թե տառապանքի, այլ` Ինձ հետ ունեցած մտերմության. իսկ այդ մտերմությունը մղում է ստանում տառապանքից:
Մեկնաբանություններ