Աղոթարան
02.12.2025 | 22:00
Ո՜վ Բարձրյալ և Ամենատես Արարիչ, որ քննում ես մարդկանց սրտերն ու գործերը։
Քո ճառագայթով պայծառացրո՛ւ հոգուս խորքը, Քո Խոսքի հզոր ձեռքը թող լինի իմ վրայ՝ ուղղելով քայլերս, պահելով իմ լեզուն չարությունից, մաքրելով իմ միտքը գաղտնի գայթակղություններից։
Օրհնի՛ր, Տե՛ր,
իմ Եկեղեցին, պահիր ամուր և անսասան։
Եվթող այս օրը դառնա այն օրերից մեկը,
որին երկինքն ի վեր փաստում է․
«Սա մարդ է, որ կանգնում է Աստծու զորությամբ»։
Մեղքերս ծածկիր Քո ողորմությամբ,
սիրտս լցրու Քո անհաղթ ուժով,
և հոգիս բարձրացրու Քո Արքայության անդադար լույսի մեջ։
Քեզ եմ նվիրվում Ամենակարող Տեր,
և թող Քո անունը փառավորվի իմ կյանքի ամեն վայրկյանում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
