ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ ՈՒիտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ հանդիպումից առաջ, խոսելով Եվրոպայի հետ պատերազմի մասին, մասնավորապես նշել է. «Մենք Եվրոպայի հետ պատերազմ չենք ուզում։ Բայց եթե Եվրոպան հանկարծ ցանկանա սկսել պատերազմ, և այն սկսվի, ապա գուցե շատ ավելի արագ կլինի իրավիճակ, որի դեպքում այլևս չի լինի որևէ մեկը, ում հետ պետք է պայմանավորվել»:               
 
Որոշել են copy paste արած տեքստը սղացնել որպես բանակցային փաստաթուղթ ու սկսել «աչոկ հավաքել»

03.12.2025 | 10:47

ՈՒրեմն, կառավարության կայքում հրապարակված «փաստաթղթերից» մեկը սովորական copy paste արած թուղթ է, որը իբր Մեղրիի դիմաց Արցախը Լաչինի միջանցքով ՀՀ մաս ճանաչելու մասին։

Բանակցային գործընթացին քիչ թե շատ ծանոթ մարդը վստահորեն գիտի, որ այս copy paste արած տեքստը նախ` բանակցային փաստաթուղթ չէ, այլ նախագիծ, որը հետագայում ԱՄՆ Քի Վեստ քաղաքում կայացած հանդիպման արդյունքում բազմաթիվ խմբագրումներից հետո դարձել է այսպես կոչված «քիվեստյան փաստաթուղթ»:

Ի դեպ, հրապարակված փաստաթղթերի շարքում չկար նաև հենց այս փաստաթուղթը։

Մյուս և ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ ո'չ մի կերպ բանակցային փաստաթղթերի փաթեթը չի ներառում Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջարկները, պաշտոնական պատասխանները այս կամ այն հարցի շուրջ։

Շատ գործընկերներ արդեն նկատել են, որ բացակայում է ամենակարևորը` 2019 թվականի առաջարկին ՀՀ պաշտոնական պատասխանը։

Իսկ փոխարենը սրանք որոշել են copy paste արած տեքստը սղացնել որպես բանակցային փաստաթուղթ ու սկսել «աչոկ» հավաքել։ Լրիվ գիտեն «դեբիլի դպրոց» է Հայաստանը։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.

Լուսանկարում` Հեյդար Ալիևը, Քոլին Փաուելը և Ռոբերտ Քոչարյանը

