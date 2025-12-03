ԱՄՆ Արեւելեան Հայոց թեմի հայտարարությունը

Այս դժուարին օրերուն ԱՄՆ Արեւելեան Հայոց Թեմի ողջ հոգեւոր դասն իր անմնացորդ սէրն ու զօրակցութիւնը կը յայտնէ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ։
Գերշ. Տ. Մեսրոպ եպիսկոպոս Պարսամեան, Առաջնորդ
Գերշ. Տ. Վիգէն արքեպիսկոպոս Այքազեան
հոգշ. Տ. Բաբկէն ծ. վրդ. Անուշեան
հոգշ. Տ. Վազգէն ծ. վրդ. Գարայեան
հոգշ. Տ.Գրիգոր ծ. վրդ. Մագսուտեան
Հոգշ. Տ. Մամիկոն վրդ. Քիլիճեան
հոգշ. Տ. Առէն աբղ. Ճէպէճեան
հոգշ. Տ Սիմէոն աբղ. Օտապաշեան
Արժ. Տ. Առաքէլ ա. քհնյ. Ալճալեան
Արժ. Տ. Թադէոս ա. քհնյ. Ապտալեան
Արժ. Տ. Գարեգին ա. քհնյ. Գասպարեան
Արժ. Տ. Մամբրէ ա. քհնյ. Գուզուեան
Արժ. Տ.Վազգէն ա. քհնյ. Գուզուեան
Արժ. Տ. Աւետ ա. քհնյ. Թերզեան
Արժ. Տ. Ընձակ ա. քհնյ. Նալպանտեան
Արժ. Տ. Մարտիրոս ա. քհնյ. Չեւեան
Արժ. Տ. Արսէն ա. քհնյ. Պարսամեան
Արժ. Տ. Գրիգոր ա. քհնյ. Սապունճեան
Արժ. Տ. Ստեփանոս ա. քհնյ. Տուտուքճեան
Արժ. Տ. Եփրեմ ա. քհնյ. Քէլէկեան
Արժ. Տ. Կարապետ ա. քհնյ. Քոչաքեան
Արժ. Տ. Նիկողոս քհնյ. Ազնաւուրեան
Արժ. Տ. Ղեւոնդ քհնյ. Աճամեան
Արժ. Տ. Վազգէն քհնյ. Անդրէասեան
ԱրԺ. Տ. Թադէոս քհնյ. Բարսեղեան
Արժ. Տ. Սեւակ քհնյ. Գաբրիէլեան
Արժ. Տ. Նորայր քհնյ. Գազազեան
Արժ. Տ. Աւետիս քհնյ. Գալայճեան
Արժ. Տ. Ոսկի քհնյ. Գալստեան
Արժ. Տ. Փարէն քհնյ. Գալստեան
Արժ. Տ. Պետրոս քհնյ. Գատէհճեան
Արժ. Տ. Յակոբ քհնյ. Գէորգեան
Արժ. Տ. Վարդ քհնյ. Գյոզալեան
Արժ. Տ. Խաչատուր քհնյ. Գեսաբլեան
Արժ. Տ. Ներսէս քհնյ. Գրաճըքեան
Արժ. Տ. Յովհան քհնյ. Խոճա-Էյնաթեան
Արժ. Տ. Անդրէաս քհնյ. Կարապետեան
Արժ. Տ. Յովսէփ քհնյ. Կարապետեան
Արժ. Տ. Կիւրեղ քհնյ. Համբարձումեան
Արժ. Տ. Վարդան քհնյ. Հայրապետեան
Արժ. Տ. Վարդան քհնյ. Ճուլֆայեան
Արժ. Տ. Աբրահամ քհնյ. Մալխասեան
Արժ. Տ. Գաբրիէլ քհնյ. Մուրատճեան
Արժ. Տ. Մարտիրոս քհնյ. Յակոբեան
Արժ. Տ. Ոսկան քհնյ. Յովհաննիսեան
Արժ. Տ. Մեսրոպ քհնյ. Յովսէփեան
Արժ. Տ. Արմաշ քհնյ. Պաղտասարեան
Արժ. Տ. Տիրան քհնյ. Պօհաճեան
Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. Պոյաճեան
Արժ. Տ. Յարութիւն քհնյ. Սապունճեան
Արժ. Տ. Հրաչ քհնյ. Սարգսեան
Արժ. Տ. Շնորհք քհնյ. Սուին
Արժ. Տ. Առաքէլ քհնյ. Տէրեան
Արժ. Տ. Յովնան քհնյ. Տէմիրճեան
Արժ. Տ. Սամուէլ քհնյ. Րիթ-Նաճարեան
Արժ. Տ. Դաւիթ քհնյ. Քարամեան