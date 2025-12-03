Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ ՈՒիտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ հանդիպումից առաջ, խոսելով Եվրոպայի հետ պատերազմի մասին, մասնավորապես նշել է. «Մենք Եվրոպայի հետ պատերազմ չենք ուզում։ Բայց եթե Եվրոպան հանկարծ ցանկանա սկսել պատերազմ, և այն սկսվի, ապա գուցե շատ ավելի արագ կլինի իրավիճակ, որի դեպքում այլևս չի լինի որևէ մեկը, ում հետ պետք է պայմանավորվել»:               
 
Դուք ուղղակի ֆանտաստիկ եք

«ԵԱՀԿ-ն ավարտեց Մինսկի գործընթացի և դրա հետ կապված բոլոր կառույցների փակումը»: Քաղաքական դաշտում՝ քար լռություն, բացառությամբ՝ հաշված արձագանքների:

Էսօր քաղաքական դաշտում փոթորիկ է՝ վերևում նշված ու արդեն փակված 6 տարի առաջվա առաջարկի կապակցությամբ:

Նա տալիս է ապացուցման բազա, որ ինքը դավաճանել է 6 տարի առաջ: Դուք ապացուցում եք, որ նա դավաճանել է 6 տարի առաջ: Այդ ընթացքում նա դավաճանում է կրկին: Տառացիորեն երեկ կրկին եկել է վերջին դավաճանության հավաստումը, բայց դուք փոթորկվել եք վեց 6 տարի առաջվա դավաճանության փաստից:

P.S. Մինչ դուք ապացուցում եք դավաճանությունը, նա դավաճանում է կրկին և մեկ քայլ առաջ: Շարունակեք տիեզերքին ապացուցել, որ նա դավաճան է: Դուք ուղղակի ֆանտաստիկ եք:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

