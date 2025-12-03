Դուք ուղղակի ֆանտաստիկ եք
«ԵԱՀԿ-ն ավարտեց Մինսկի գործընթացի և դրա հետ կապված բոլոր կառույցների փակումը»: Քաղաքական դաշտում՝ քար լռություն, բացառությամբ՝ հաշված արձագանքների:
Էսօր քաղաքական դաշտում փոթորիկ է՝ վերևում նշված ու արդեն փակված 6 տարի առաջվա առաջարկի կապակցությամբ:
Նա տալիս է ապացուցման բազա, որ ինքը դավաճանել է 6 տարի առաջ: Դուք ապացուցում եք, որ նա դավաճանել է 6 տարի առաջ: Այդ ընթացքում նա դավաճանում է կրկին: Տառացիորեն երեկ կրկին եկել է վերջին դավաճանության հավաստումը, բայց դուք փոթորկվել եք վեց 6 տարի առաջվա դավաճանության փաստից:
P.S. Մինչ դուք ապացուցում եք դավաճանությունը, նա դավաճանում է կրկին և մեկ քայլ առաջ: Շարունակեք տիեզերքին ապացուցել, որ նա դավաճան է: Դուք ուղղակի ֆանտաստիկ եք:
Վլադիմիր Մարտիրոսյան