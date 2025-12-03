Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ ՈՒիտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ հանդիպումից առաջ, խոսելով Եվրոպայի հետ պատերազմի մասին, մասնավորապես նշել է. «Մենք Եվրոպայի հետ պատերազմ չենք ուզում։ Բայց եթե Եվրոպան հանկարծ ցանկանա սկսել պատերազմ, և այն սկսվի, ապա գուցե շատ ավելի արագ կլինի իրավիճակ, որի դեպքում այլևս չի լինի որևէ մեկը, ում հետ պետք է պայմանավորվել»:               
 
Մենք մատների արանքով էինք նայում ինֆորմացիայի գաղտնիությանը

03.12.2025

2020-ի 44-օրյա պատերազմում թշնшմին մեր դեմ օգտագործել է տիպիկ, ավանդական տակտիկական, մարտավարական միջոց։ Առաջնորդվել են զորքը գլխատելու սկզբունքով։ Սկզբից փորձել են շարքից հանել ցանցային կառավարման, հրամանատարական կետերը, այնուհետև տեղային հրամանատարական, կառավարման կետերն են սկսել թիրախավորել։ Այնքան ակնհայտ էր իրենց այս մարտավարությունը, որ անգամ հրամանատարի մեքենան կարող էին թիրախավորել կամ տեղում աշխատող սերժանտ-հրամանատարին։ Ադրբեջանի ԳՇ-ն երբ անցավ Թուրքիայի ուղիղ ենթակայության տակ, պատերազմի կառավարումն անցավ Թուրքիայի ԳՇ-ին, այս մարտավարությունը սկսվեց ավելի խորքային կիրառվել։ Ակնհայտ էր, որ ունեին բավականին լավ հետախուզական տվյալներ ոչ միայն հրամանատարական, կառավարման կետերի վերաբերյալ, այլ նաև բունկերների, հրամանատարների աշխատանքային և օպերատիվ մեքենաների մասին ինֆորմացիաներ։ Ասել, որ այդ պատերազմը որոշել էին սկսել մեկ-երկու կամ մի չորս-հինգ ամիս առաջ, նշանակում է ոչինչ չհասկանալ ռազմական գործից։

Այս ամենին պետք է հավելեմ, որ մենք ոչ միայն խնդիր ունեինք անտեղյակության հետ, այլ նաև մատների արանքով էինք նայում ինֆորմացիայի գաղտնիությանը։

Ամեն դեպքում, այդ եզրահանգմանն եմ եկել

Կարեն Հովհաննիսյան

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Կյանքի հիմքը աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունն է
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
