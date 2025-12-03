Մանրամասն որոնում (արխիվ)
03.12.2025
 
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ ՈՒիտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ հանդիպումից առաջ, խոսելով Եվրոպայի հետ պատերազմի մասին, մասնավորապես նշել է. «Մենք Եվրոպայի հետ պատերազմ չենք ուզում։ Բայց եթե Եվրոպան հանկարծ ցանկանա սկսել պատերազմ, և այն սկսվի, ապա գուցե շատ ավելի արագ կլինի իրավիճակ, որի դեպքում այլևս չի լինի որևէ մեկը, ում հետ պետք է պայմանավորվել»:               
 
Նորություններ » Կյանքի հիմքը աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունն է

Կյանքի հիմքը աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունն է

Կյանքի հիմքը աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունն է
03.12.2025 | 18:00

Միլիոնավոր հայերի ամեն օր ու ամեն ժամ ներշնչել են, թե քո գործը բիզնես սովորելն է՝ բիզնես սովորի, փող սարքի ու քո ուզածով ապրի։ Բայց երբևէ չեն ասել որ փող սարքելը միայն այլոց հաշվին է լինում։ Որ փող սարքելը նույնն է՝ ինչ դիմացինին աննկատ թալանելը։

Երբևէ չեն բացատրել, որ կյանքի հիմքը աշխատանքն է, աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունը։

Որ աշխատանքը թե՛ անհատի, ու թե՛ պետության հիմքն է։

Որ չաշխատող մարդն ու երկիրն անհնար է։

Որ ներկա հզոր Ամերիկան գոնե նախկինների աշխատանքի հաշվին է էսօր հզոր ու վաղն էլ հզոր կլինի, եթե այսօր աշխատի։

Որ աշխատելու համար էլ կրթվել ու մասնագիտանալ է պետք։

Որ կրթական ամենահիմնարար առարկաներից մեկն էլ քաղաքագիտությունն է՝

գիտելիք մարդու ու առհասարակ բոլոր տեսակի սուբյեկտների շահային վարքի մասին։

Այ էս տարրականն անտեսելով, հայկական տգետ շրջապատն ու այդ շրջապատին ստրկագրված հայ ծնողն իր զավակին ոչ թե դեպի ռեալ գիտելիք, ուսում, այլ բիզնես մղելով, սարքում է ապագա զոհ։

Ասածս էն է, որ ձրի քաղաքագիտություն սովորեք, կյանքի պահանջ - ճշմարտությունները հարգեք, որ ապրեք, որ կյանքը որպես ողորմելի քարշ չտաք։

Արա Հարությունյան

Դիտվել է՝ 386

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Կյանքի հիմքը աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունն է
Կյանքի հիմքը աշխատանքով կերտած բարիքն ու բարեկեցությունն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.