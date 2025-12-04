Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Իսկ Հայաստանի ղեկավարը Քի Վեսթն է փնտրում և չի գտնում

Իսկ Հայաստանի ղեկավարը Քի Վեսթն է փնտրում և չի գտնում

Իսկ Հայաստանի ղեկավարը Քի Վեսթն է փնտրում և չի գտնում
04.12.2025 | 11:52

Ըստ Փաշինյան Նիկոլի, «ՀՀ կառավարության տիրապետության ներքո Քի Վեսթի փաստաթուղթ չկա»:

Լավ, ենթադրենք` չկա: Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ Արցախն Ադրբեջանի տարածք է: Կամ` ի՞նչ կապ ունեն Քի Վեսթը, մադրիդյան սկզբունքները կամ կազանյան համաձայնությունները, եթե կան՝

ՀՀ Սահմանադրություն,

Անկախության Հռչակագիր,

1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշում,

1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Հռչակագիր,

1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվե և դրանց հետ փոխկապակցված բազմաթիվ օրենքներ և ենթաօրենսդրական ակտեր:

Կարծում եմ` ՀՀ ղեկավարը պետք է առաջնորդվի ՀՀ-ում գործող իրավական ակտերով, այլ ոչ Քի Վեսթով: Ավելին` քիվեսթները պետք է համապատասխանեցվեն ՀՀ օրենսդրությանը, այլ ոչ հակառակը:

Հենց այդ է խնդիրը:

Ցավոք, ի տարբերություն ՀՀ ղեկավարի Ալիև Իլհամը դա վաղուց հասկացել է և հենց այդ պատճառով է պահանջում փոփոխել ՀՀ Սահմանադրությունը և Անկախության Հռչակագիրը:

Իսկ Հայաստանի ղեկավարը Քի Վեսթն է փնտրում և չի գտնում:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 331

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը
Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.