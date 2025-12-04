Ըստ Փաշինյան Նիկոլի, «ՀՀ կառավարության տիրապետության ներքո Քի Վեսթի փաստաթուղթ չկա»:
Լավ, ենթադրենք` չկա: Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ Արցախն Ադրբեջանի տարածք է: Կամ` ի՞նչ կապ ունեն Քի Վեսթը, մադրիդյան սկզբունքները կամ կազանյան համաձայնությունները, եթե կան՝
ՀՀ Սահմանադրություն,
Անկախության Հռչակագիր,
1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշում,
1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Հռչակագիր,
1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվե և դրանց հետ փոխկապակցված բազմաթիվ օրենքներ և ենթաօրենսդրական ակտեր:
Կարծում եմ` ՀՀ ղեկավարը պետք է առաջնորդվի ՀՀ-ում գործող իրավական ակտերով, այլ ոչ Քի Վեսթով: Ավելին` քիվեսթները պետք է համապատասխանեցվեն ՀՀ օրենսդրությանը, այլ ոչ հակառակը:
Հենց այդ է խնդիրը:
Ցավոք, ի տարբերություն ՀՀ ղեկավարի Ալիև Իլհամը դա վաղուց հասկացել է և հենց այդ պատճառով է պահանջում փոփոխել ՀՀ Սահմանադրությունը և Անկախության Հռչակագիրը:
Իսկ Հայաստանի ղեկավարը Քի Վեսթն է փնտրում և չի գտնում:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ