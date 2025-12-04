Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Թիրախում Հայ Առաքելական Եկեղեցին հիմնահատակ քանդելն է

Թիրախում Հայ Առաքելական Եկեղեցին հիմնահատակ քանդելն է

Թիրախում Հայ Առաքելական Եկեղեցին հիմնահատակ քանդելն է
04.12.2025 | 14:01

Հետևելով Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի ու գործողությունների հաջորդականությանը՝ հստակ երևում է, որ նա խճճվել է հակաեկեղեցական իր դեմարշի մեջ։ Ասեմ ավելին՝ նա հաճախ հայտնվում է այնպիսի իրավիճակներում, երբ, հասկանալով, որ փակուղում է, իրեն բնորոշ ցինիզմով սկսում է թեման շեղել, ճղճղալ և հերթական «կռուտիտը» անել (ասվածի վառ օրինակն էր Գրիգորյան Աննայի երեկվա հարցադրումը, որից բառացիորեն թռավ)։ Կամ էլ ամեն ինչ անում է, որպեսզի թեման աստիճանաբար դուրս գա օրակարգից, մարդիկ մոռանան դրա մասին։

Մասնավորապես՝ մոտ մեկ ամիս է, ինչ Նիկոլն ու իր պլեադան մոռացության են մատնել «Կաթողիկոսի կուսակրոնության» և «աղջիկ ունենալու» մասին ամիսներով անընդհատ թմբկահարվող հարցը։ Պատճառը պարզ է՝ թեզը շատ արագ սպառվեց, այլևս չէր ստեղծում սպասվող աղմուկը և միաժամանակ առաջացրեց հասարակական հակազդեցություն․ մարդիկ զուտ տեսան, որ թեման արհեստական է, ու բացահայտ սկսեցին քննադատել իշխանությանը։ Սա էլ հենց ստիպեց իշխանությանը աննկատ դուրս բերել այն քարոզչական դաշտից։

Սա վկայում է, որ թիրախում միայն Վեհափառին գահից հրաժարական պարտադրելու հարցը չէ, այլ՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցին ամբողջությամբ գլխիվայր շուռ տալը, հիմնահատակ քանդելը։ Ավելին՝ Նիկոլն ու մյուսները ստորաբար հայտարարում էին, թե «Կաթողիկոսը դուստր ունի», միաժամանակ նկատի ունենալով Հայրապետի եղբոր դստերը, որի լուսանկարները ֆեյքերով ոգևորված տարածում էին՝ դաշտում վակխանալիա ստեղծելով։

Այս թեզը օրակարգից հանելուն զուգահեռ արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ անընդհատ տիրաժավորվում է նոր մեղադրանք, թե «Վեհափառը КГБ-ի գործակալ է»։ Սա այն դեպքում, երբ իրենք յոթ տարուց ավելի է՝ բարձրաձայնում են ինչ-որ կոնսպիրոլոգիկ «գործակալների» մասին, բայց, տարօրինակորեն, ԱԱԾ-ն դեռևս ոչ մեկին չի «բռնել»։

Ի դեպ՝ անդրադառնամ մի կարևոր հանգամանքի, որի մասին քչերը գիտեն․ «Կանոնագիրք Հայոց»-ում Կաթողիկոսի՝ կոնկրետ Հայրապետի, կուսակրոնության ուխտին առնչվող որևէ կարգավորում, դրույթ կամ կետ ընդհանրապես գոյություն չունի։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 237

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը
Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.