04.12.2025
 
Նորություններ » Հայ Եկեղեցու արքեպիսկոպոսների և եպիսկոպոսների հայտարարությունը

Հայ Եկեղեցու արքեպիսկոպոսների և եպիսկոպոսների հայտարարությունը

Հայ Եկեղեցու արքեպիսկոպոսների և եպիսկոպոսների հայտարարությունը
04.12.2025 | 14:23

Մենք՝ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքոստորագրյալ արքեպիսկոպոսներս և եպիսկոպոսներս, որդիական մեր անվերապահ հավատարմությունն ենք հայտնում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և նրա ազգընտիր գահակալին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։

Անընդունելի և վտանգավոր ենք համարում ներեկեղեցական հարցերը քաղաքական միջամտությամբ լուծելու որեւէ փորձ՝ ինչպիսի պատճառաբանությամբ էլ պայմանավորված լինի։ Եկեղեցու կառավարման եւ ներքին կյանքին առնչվող բոլոր խնդիրներն անխտիր կարգավորելի են եղբայրական սիրով, առաքելագործ եպիսկոպոսներին վայել բարձր գիտակցությամբ, եկեղեցական-ժողովական իրավասու մարմինների միջոցով՝ համաձայն մեր Սուրբ Եկեղեցու գործուն կանոնական ընթացակարգերի։

Անհանդուրժելի և դատապարտելի ենք նկատում Պատարագի սրբազան արարողության ընթացքում Ամենայն Հայոց Հայրապետի անվան հիշատակման կամայական զեղչումը՝ որպես ծիսականոնական կոպտագույն խախտում, որը եկեղեցաբանության տեսանկյունից պառակտման տարրեր է պարունակում։

Վստահ ենք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցու միասնությունն ու խաղաղությունը վեր են անձնական, խմբային կամ այլ շահերից եւ ամրապնդվելու են սիրո հաղորդության, ճշմարտության եւ արդարության ճանապարհով՝ առաքելական հորդորով հաստատելի, թե՝ «Խնդրում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, հեռո՛ւ մնացեք նրանցից, ովքեր պառակտում եւ գայթակղություն են առաջ բերում՝ հակառակ այն վարդապետությանը, որ դուք սովորեցիք։ Հեռո՛ւ մնացեք նրանցից» (Հռոմ. ԺԶ 17):

Համոզված ենք, որ մեր եպիսկոպոսաց համախումբ ջանքերով արդյունավետ լուծումներ կգտնենք ի շահ մեր Սուրբ Եկեղեցու:

Խաժակ արք․ Պարսամյան

Նաթան արք․ Հովհաննիսյան

Հակոբ արք․ Գլնճյան

Եզրաս արք․ Ներսիսյան

Վիգեն արք․ Այքազյան

Հայկազուն արք․ Նաջարյան

Միքայել արք․ Աջապահյան

Բագրատ արք․ Գալստանյան

Արշակ արք․ Խաչատրյան

Վահան եպս․ Հովհաննիսյան

Հովակիմ եպս․ Մանուկյան

Տաթև եպս․ Հակոբյան

Արարատ եպս․ Գալթագճյան

Մկրտիչ եպս․ Պռոշյան

Աբգար եպս․ Հովակիմյան

Մարկոս եպս․ Հովհաննիսյան

Մուշեղ եպս․ Բաբայան

Նարեկ եպս․ Բերբերյան

Հովնան եպս․ Հակոբյան

Դանիել եպս․ Ֆընտըգյան

Տիրան եպս․ Պետրոսյան

Մեսրոպ եպս․ Պարսամյան

Օշական եպս․ Կյուլկյուլյան

Առեն եպս․ Շահենյան

Գրիգոր եպս․ Խաչատրյան

Կիրակոս եպս․ Դավթյան

Մակար եպս․ Հակոբյան

.