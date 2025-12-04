Մի գիժ քարը գցեց փոսը, տասը խելոք չկարողացան հանել

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
04.12.2025 | 16:15

Փաշինյանը լավ բռնել է ընդդիմադիրների տամարը, ու սա տևում է արդեն 6-7 տարի. ելնում ԱԺ-ից մի մառազմատիկ միտք է արտանետում, մի շաբաթ բոլորն այդ միտքն են քննում ու դատում: Լավ չի՞: Ընտիր է, թույն, գժական, ու ինչքան մառազմատիկ՝ էնքան ավելի շատ են քննարկում ու քլնգում ու պատասխանում ու բարկանում ու հայհոյում ու եթեր ու ելույթ լցնում դաշտ: Արդյունքում՝ նա ծաղրում է մի ամբողջ ազգի, կործանում է նրա պետությունը ու մի տալդա տեղ մի լավ ծիծաղում է իր էշությունները լուրջ-լուրջ քննարկողների վրա:

Սա ավարտ չունի, սա բուժում էլ չունի, շիզոֆրենիկին դիմակայելու համար հարկ է համաձայնել նրա բոլոր ասածներին և ոչ մի դեպքում վեճի չբռնվել նրա հետ: Այո, սա շիզոֆրենիան է, բայց նիկոլի դեպքում մտածված և շահարկվող շիզոֆրենիա է. նա դրանով վարակել է գրեթե բոլորին, իսկ ինքը տակից իր սև գործն առաջ է տանում, ինչի մասին էլ, կրկին, ժողովրդական առածն ասում է՝ իրեն դրել է գժի տեղ, վանքի հավերն է հաշվում:

Շիզոֆրենիկի հետ գլուխ դնողը նրան տապալելու շանսեր չունի, բայց մեծ է հավանականությունը, որ ինքը ևս կվերածվի հոգեկան հիվանդի, ինչն էլ տեսնում ենք մեր շուրջբոլորը:

Նիկոլն անպարտելի չէ, էդ մենք ենք նրան էդպիսին դարձնում, սա էլ՝ արդեն 6-7 տարի:

Էլիզա Առաքելյան

