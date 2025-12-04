Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Աղոթարան

Աղոթարան
04.12.2025 | 22:00
Տե՛ր իմ ու Փրկիչ,
որ ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը, խոնարհ հոգով ու բաց սրտով բարձրացնում եմ իմ աղոթքը դեպի Քո անսահման ողորմածությունը։
Տե՛ր,
Եթե այս օրը լինի ծանր,
գայթակղություններով լի կամ սրտիս մեջ խռովք առաջացնող,
մի՛ թող, որ ես մոռանամ Քո ձեռքի զորությունը։
ՈՒժ տուր, Տե՛ր, ոչ թե խուսափելու համար,
այլ հաղթահարելու`աղոթքով, հեզությամբ և մաքուր սիրով։
Քեզ փառք, որ պահում ես իմ հոգին ու մարմինը,
Քեզ փառք, որ լցնում ես իմ կյանքը սիրով, իմաստությամբ ու խաղաղությամբ,
Քեզ փառք, որ ուղեկցում ես ինձ ամեն քայլում,
Այսօր, և միշտ, և հավիտյանս։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սրամտում է Վաչե Սաֆարյանը
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
