Էսօր մշուշ է Մասիսը,
Էսօր տխուր եմ ես,
Էկեք գնանք խմենք, տղերք,
Էսօր մրուր եմ ես...
Գնանք խմենք ու լաց լինենք
Մեր ցավերի վրա,
Տանուլ տված մեր հողերի
ՈՒ զոհերի համար...
Մենք լալիս ենք ու միայն մենք
Զգում արցունքը մեր,
ՈՒ կարոտում ենք մեր ներսում՝
Անուշ Մասիսը մեր...
ՈՒրիշները թող չիմանան,
Չհասկանան թող մեզ,
Թող կարծեն թե գինեմոլ ենք
Եվ բաժակի ընկեր...
Թող մտածեն ու հեռանան
Քամահրանքով լռին -
Միշտ՝ կարծեցյալ, միշտ՝ գործնական
ՈՒ պաշտոնին գերի...
Իսկ մենք սգվոր ենք վաղեմի՝
Ցեղից բիբլիական,
Չի երևում Մասիսը մեր՝
Մեր եղածն ու չկան...
Էկեք գնանք խմենք, տղերք,
Մեր ցավերի վրա,
Տանուլ տված մեր զոհերի
ՈՒ ...տողերի համար...
Վարդան ԽԱՐԱԶՅԱՆ
Հղումը՝ https://www.youtube.com/watch?v=sE4TmUlClXw