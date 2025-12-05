Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
05.12.2025 | 11:52

Արդեն չորրորդ սրբազանին են ձերբակալում, իսկ մեղադրանքները օրեցօր դառնում են ավելի աբսուրդային ու անհավատալի։

Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրում են «մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոցների ապօրինի իրացում»։ Նման հոդվածից նույնիսկ իշխանական քարոզչամեքենայի մոլեռանդ քարոզիչը կշփոթվի՝ ինչպե՞ս սա լուրջ ներկայացնել հասարակությանը, քանի որ նման մեղադրանքներով ոչ ոք չի հավատա ձեզ։

Պարզ է մեկ բան․ չեն մարսել Արշակ սրբազանի՝ Ծիծեռնակաբերդում հնչեցրած ծանր խոսքը, նրա նզովքը իշխանությունների հասցեին (հղումը՝ https://www.facebook.com/watch?v=1504703660799255

Այդ օրվանից ակնհայտ էր՝ պատրվակ կգտնվի, ուղղակի ժամանակի հարց էր։

Սա բացահայտ հոգևորականների հալածանք է, որը պետք է պատմության մեջ գրվի Ստալինյան բռնաճնշումների և օսմանյան թուրքերի կողմից հոգևորականների հալածանքների կողքին։

Այս իշխանությունը մեկ առ մեկ փորձում է ճնշել, վարկաբեկել ու լռեցնել այն մարդկանց, ովքեր չեն ծառայում իրենց քաղաքական օրակարգին։ Այդ առումով նույնիսկ որոշակի հպարտությամբ կարելի է ասել՝ Արշակ սրբազանին նստեցնելու են այն պատճառով, որ նա չհամաձայնեց դավաճանել Վեհափառին՝ նույնիսկ «կոմպրոմատի» առկայության դեպքում, և չմիացավ այն 10 տիրադավներին։

Զորակցությունս Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին և Մայր Աթոռի հավատարիմ միաբաններին։

Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին։

Փայլակ ՉՈԲԱՆՅԱՆ

