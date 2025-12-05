Արդեն չորրորդ սրբազանին են ձերբակալում, իսկ մեղադրանքները օրեցօր դառնում են ավելի աբսուրդային ու անհավատալի։
Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրում են «մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոցների ապօրինի իրացում»։ Նման հոդվածից նույնիսկ իշխանական քարոզչամեքենայի մոլեռանդ քարոզիչը կշփոթվի՝ ինչպե՞ս սա լուրջ ներկայացնել հասարակությանը, քանի որ նման մեղադրանքներով ոչ ոք չի հավատա ձեզ։
Պարզ է մեկ բան․ չեն մարսել Արշակ սրբազանի՝ Ծիծեռնակաբերդում հնչեցրած ծանր խոսքը, նրա նզովքը իշխանությունների հասցեին (հղումը՝ https://www.facebook.com/watch?v=1504703660799255)։
Այդ օրվանից ակնհայտ էր՝ պատրվակ կգտնվի, ուղղակի ժամանակի հարց էր։
Սա բացահայտ հոգևորականների հալածանք է, որը պետք է պատմության մեջ գրվի Ստալինյան բռնաճնշումների և օսմանյան թուրքերի կողմից հոգևորականների հալածանքների կողքին։
Այս իշխանությունը մեկ առ մեկ փորձում է ճնշել, վարկաբեկել ու լռեցնել այն մարդկանց, ովքեր չեն ծառայում իրենց քաղաքական օրակարգին։ Այդ առումով նույնիսկ որոշակի հպարտությամբ կարելի է ասել՝ Արշակ սրբազանին նստեցնելու են այն պատճառով, որ նա չհամաձայնեց դավաճանել Վեհափառին՝ նույնիսկ «կոմպրոմատի» առկայության դեպքում, և չմիացավ այն 10 տիրադավներին։
Զորակցությունս Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին և Մայր Աթոռի հավատարիմ միաբաններին։
Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին։
Փայլակ ՉՈԲԱՆՅԱՆ