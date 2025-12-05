Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Բա որ ոչինչ չէիր հասկանում հայ ժողովրդի համար ամենակենսական նշանակության հարցից, ինչու՞ հրաժարական չտվեցիր

Բա որ ոչինչ չէիր հասկանում հայ ժողովրդի համար ամենակենսական նշանակության հարցից, ինչու՞ հրաժարական չտվեցիր

Բա որ ոչինչ չէիր հասկանում հայ ժողովրդի համար ամենակենսական նշանակության հարցից, ինչու՞ հրաժարական չտվեցիր
05.12.2025 | 12:05

Թե բա «համանախագահներին ասեցի՝ ստեղ լիքը թղթեր կան, որ չեմ հասկանում, դրանց սեղմագիրը ո՞րն ա» (Փ.Ն.)։

Բա որ չէիր հասկանում, ինչի՞, երբ արցախյան հարցից ամենաշատ հասկացող մարդը ծանր տեղը թեթևացնելով հետդ հանդիպեց, աքլորացար` թե բա ինձ չասաց այնպիսի բան, որի մասին ես չգիտեի։

Ինչի՞ հայտարարեցիր, թե բանակցությունները զրոյական կետից ես սկսում։ Մեկ ա բան չէիր հասկանում, ո՞նց էիր բանակցելու` թեկուզ քո սեփական կետից` նույնն է թե` աշխարհի կենտրոնից։

Ինչի՞ հոխորտացիր, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ` դրանով երեքհազարամյա հայկական հողը դարձնելով Ադրբեջան և վերջ։

Առանց հասկանալու ո՞նց զոհասեղանին դրեցիր անմեղ տղաների կյանքերը։ Ո՞նց փշրեցիր պետականության ողնաշարը...

Բա որ ոչինչ չէիր հասկանում հայ ժողովրդի համար ամենակենսական նշանակության հարցից, ինչու՞ հրաժարական չտվեցիր։

Տաթև ԶՈՐՅԱՆ

ՀԱԿ վարչության անդամ

Դիտվել է՝ 207

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Թող մնա տոներից հետո»
«Թող մնա տոներից հետո»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.