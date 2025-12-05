Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » «88»-ի դեպքում գիտենք՝ ինչը բոյկոտենք, իսկ ԶՊՄԿ-ի ի՞նչը բոյկոտենք

«88»-ի դեպքում գիտենք՝ ինչը բոյկոտենք, իսկ ԶՊՄԿ-ի ի՞նչը բոյկոտենք

«88»-ի դեպքում գիտենք՝ ինչը բոյկոտենք, իսկ ԶՊՄԿ-ի ի՞նչը բոյկոտենք
05.12.2025 | 12:17

Նիկոլ Փաշինյանի կինը հրապարակավ հերքել է, որ ինքը 88 սուպերմարկետների ցանցի իրական սեփականատերն է: Հերյուրանք է` պնդում է նա:

Հավատում ենք:

Ինչպես և հավատում ենք հեռավոր քաղաքներից եկող տեղեկատվության հերյուրանք լինելուն, թե սա միակ առևտրային ցանցն է, որ աշխատում է առանց «շյոտ ֆակտուրա», իսկ ցանցի ընդլայնման համար ամենահարմար շինությունները «խլվում են» պետական լծակներով:

Հիմա արդեն վստահ եմ` դրանք էլ են հերյուրանքներ, առավել ևս հաշվի առնելով, որ այդ կինը, ի նշան սեփական անաչառության, կոչ է արել բոյկոտել հիշյալ ցանցը: Զավեշտն այն է, որ այդ ցանցը առանց այդ էլ անգիտակից «բոյկոտի» է ենթարկվում հանրության լայն շերտերի կողմից: 88-ի խանութներից ժողովուրդը չի օգտվում և ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ դրանց մեծ մասը ոչ միայն ներդրումը չի փակում, այլ առհասարակ` մեծ վնասով են աշխատում: Սա իր հերթին շատերին դրդում է եզրահանգել, որ ցանցի ողջ իմաստը ապօրինի աղբյուրներից ստացված կանխիկ եկամուտի օրինականացումն է՝ լվացքը:

Ամեն դեպքում ճիշտ մշակույթ է պետական դեմքերի կողմից հերքել հերյուրանքները: Հուսով եմ` տիկինը մեկ այլ ստատուսով էլ կհերքի Քաջարանի կոմբինատի բեռնափոխադրման մոնոպոլիստը լինելու ասեկոսեները, քանզի, վստահ եմ, դրանք էլ են հերյուրանք: ՈՒղղակի խնդիրը այն է, որ 88-ի դեպքում գիտենք ինչը բոյկոտենք, իսկ թե ԶՊՄԿ-ի ինչը բոյկոտենք, դժվար եմ պատկերացնում՝ բջջային հեռախոսները՞, որոնց մեջ մոլիբդեն կա, էլեկտրական մեքենաները՞, որոնց մեջ պղինձ կա, թե՞ հենց այն բեռնատարները, որոնց անդադար հոսքը խաթարում է Սյունյաց լեռների խրոխտ անդորրը:

Չգիտեմ նաև, թե ոնց ա պետք բոյկոտել:

Աչքերս փակենք ու չտենալու տա՞նք...

Արթուր ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

