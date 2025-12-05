Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, եթե սա Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդն է, ապա ի՞նչ նպատակով է տևական ժամանակ գտնվում Հայաստանում, յալանչու պես թրև է գալիս Երևանի փողոցներում ու քարշ գալիս նիկոլական հեռուստատեսային տաղավարներում։
Լիտվայում, Լատվիայում և էստոնիայում սրա միակ առաքելությունը Տալլինի եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելության արժանացնելն է՞ր։
Գործ չունի՞ նա այնտեղ անելու, որ եկել ու այստեղ եկեղեցու դեմ անզիջում պայքար է մղում և, խաչակնքվելով փառք տալիս Աստծուն, որ երջանկություն է ունեցել հանդիպելու Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։
Հուսով եմ՝ Վեհափառի կողմից սրան կարգալույծ անելու որոշումը չի ուշանա և այս յալանչին կարող է թրև գալ նաև նոր կարգավիճակում։
Էդգար ՂԱԶԱՐՅԱՆ