05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Հուսով եմ՝ Վեհափառի կողմից սրան կարգալույծ անելու որոշումը չի ուշանա

05.12.2025 | 12:21

Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, եթե սա Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդն է, ապա ի՞նչ նպատակով է տևական ժամանակ գտնվում Հայաստանում, յալանչու պես թրև է գալիս Երևանի փողոցներում ու քարշ գալիս նիկոլական հեռուստատեսային տաղավարներում։

Լիտվայում, Լատվիայում և էստոնիայում սրա միակ առաքելությունը Տալլինի եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելության արժանացնելն է՞ր։

Գործ չունի՞ նա այնտեղ անելու, որ եկել ու այստեղ եկեղեցու դեմ անզիջում պայքար է մղում և, խաչակնքվելով փառք տալիս Աստծուն, որ երջանկություն է ունեցել հանդիպելու Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։

Հուսով եմ՝ Վեհափառի կողմից սրան կարգալույծ անելու որոշումը չի ուշանա և այս յալանչին կարող է թրև գալ նաև նոր կարգավիճակում։

Էդգար ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

«Թող մնա տոներից հետո»

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
