Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Եվ ոչ մի պատահականություն․ դիվային, կանխամտածված ծրագիր

Եվ ոչ մի պատահականություն․ դիվային, կանխամտածված ծրագիր

Եվ ոչ մի պատահականություն․ դիվային, կանխամտածված ծրագիր
05.12.2025 | 12:30

1989թ․ դեկտեմբերի 1-ին տրվեց Հայոց նոր պատմության մեջ արժանապատվության զարթոնքի մեկնարկը։ Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ու Արցախի Ազգային խորհուրդը՝ ճանաչելով «Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ինքնորոշման փաստը», հռչակեցին Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումը։

2025թ․ դեկտեմբերի 1, Վիեննա․ ԵԱՀԿ–ն հայտարարեց Մինսկի գործընթացի և դրա հետ կապված բոլոր կառույցների փակումը: Սա Հայաստանի ներկա վարչախմբի դիմումով Արցախի հարցի և արցախահայության իրավունքների թաղումն է և միջազգային օրակարգերից հարցի ջնջումը։ Սա նաև ցեղասպան Ադրբեջանի միջազգային լեգիտիմացումն է Հայաստանի ձեռամբ։

Ըստ էության, սա երեքհազարամյա հայկական Արցախի քաղաքական մահվան վկայականն է․․․

Այն, ինչ ձեռք էր բերվել հազարների արյամբ ու նվիրումով՝ թաղվեց Ալիև-Փաշինյան համագործակցությամբ։

Եվ ոչ մի պատահականություն․ անգամ օրն է ընտրված ազգային նվաստացման ու ցավի հաշվարկումով։

Ազգային ամոթի տարեգրության մեջ մի խարան ևս․․․

Լիլիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Դիտվել է՝ 199

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Թող մնա տոներից հետո»
«Թող մնա տոներից հետո»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.