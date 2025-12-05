Հայաստանում կա միանձնյա իշխանություն

Կոնկրետ անձի շուրջ և կոնկրետ անձի կամքով ձևավորված իշխանությունը Հայաստանը վերածել է «ժողովրդավարությունից դեպի ավտորիտարիզմ անցման» պետության։
Սրա համար կան բազմաթիվ գործոններ՝ պարտված պատերազմ, իշխանության հեղինակազրկում, սոցիալական և տնտեսական նախաճգնաժամային վիճակ, քաղաքական մշակույթի բացակայություն, հանրային վերահսկողության բացակայություն (ի դեպ, հանրային վերահսկողության իսնտիտուտներից մեկն էլ Հանրային խորհուրդն է, որը սովորական կառավարության մի կցորդ մարմին է, առանց խորքային բովանդակության և հանրային վստահության), քաղաքացիական հասարակության դեֆորմացիա (երբ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը յուրացվում է իշխանության կողմից և դրա ներկայացուցիչները նշանակովի են, կտրված հասարակությունից և սերտաճած պետությանը՝ Բաքվի քարոզչական հնարաքները ՀՀ բերած կեղծ քաղհասարակության ներկայացուցիչները վկա)։
Այսպիսով՝ Հայաստանն այսօր ժողովրդավարությունից դեպի ավտորիտարիզմ անցման փուլում գտնվող պետություն է, որտեղ կա ավտոկրատը, ով կարող է անել ամեն ինչ և չպատժվել, սակայն սեփական հայեցողությամբ պատժել կամ չպատժել այլոց։
Իսկ որ ամենից կարևորն է՝ հիմնական մրցակիցներին մեկուսացնում է, հռչակում հակապետական, դավաճան, թալանչի․․․ այս բոլորը ավտորիտաիզմին բնորոշ երևույթներ են։
ՈՒստի՝ Հայաստանը ժողովրդավարությունից դեպի ավտորիտարիզմ անցման փուլում գտնվող պետություն է։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ