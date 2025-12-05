Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Նորություններ » Հայաստանում կա միանձնյա իշխանություն

Հայաստանում կա միանձնյա իշխանություն

Հայաստանում կա միանձնյա իշխանություն
05.12.2025 | 13:27

Կոնկրետ անձի շուրջ և կոնկրետ անձի կամքով ձևավորված իշխանությունը Հայաստանը վերածել է «ժողովրդավարությունից դեպի ավտորիտարիզմ անցման» պետության։

Սրա համար կան բազմաթիվ գործոններ՝ պարտված պատերազմ, իշխանության հեղինակազրկում, սոցիալական և տնտեսական նախաճգնաժամային վիճակ, քաղաքական մշակույթի բացակայություն, հանրային վերահսկողության բացակայություն (ի դեպ, հանրային վերահսկողության իսնտիտուտներից մեկն էլ Հանրային խորհուրդն է, որը սովորական կառավարության մի կցորդ մարմին է, առանց խորքային բովանդակության և հանրային վստահության), քաղաքացիական հասարակության դեֆորմացիա (երբ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը յուրացվում է իշխանության կողմից և դրա ներկայացուցիչները նշանակովի են, կտրված հասարակությունից և սերտաճած պետությանը՝ Բաքվի քարոզչական հնարաքները ՀՀ բերած կեղծ քաղհասարակության ներկայացուցիչները վկա)։

Այսպիսով՝ Հայաստանն այսօր ժողովրդավարությունից դեպի ավտորիտարիզմ անցման փուլում գտնվող պետություն է, որտեղ կա ավտոկրատը, ով կարող է անել ամեն ինչ և չպատժվել, սակայն սեփական հայեցողությամբ պատժել կամ չպատժել այլոց։

Իսկ որ ամենից կարևորն է՝ հիմնական մրցակիցներին մեկուսացնում է, հռչակում հակապետական, դավաճան, թալանչի․․․ այս բոլորը ավտորիտաիզմին բնորոշ երևույթներ են։

ՈՒստի՝ Հայաստանը ժողովրդավարությունից դեպի ավտորիտարիզմ անցման փուլում գտնվող պետություն է։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 176

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Իլհամ Ալիևը առնվազն պետք է Նիկոլի նման մտածի, որ Արծվաշենը, անգամ Տիգրանաշենի դիմաց, վերադարձնի Հայաստանին

Քարտեզում Արծվաշենի ջրամբարն է, որը մոտավորապես 2,0 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր է ամբարում։
Ադրբեջանն ունի ջրային պաշարների լրջագույն խնդիրներ, և գաղտնիք չէ, որ ակնկալում է օգտվել նաև ՀՀ ջրային ռեսուրսներից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Թող մնա տոներից հետո»
«Թող մնա տոներից հետո»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.